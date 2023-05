Samantha Miller blev frataget sit liv på tragisk vis, da hun et par timer efter sit bryllup blev påkørt i en golfvogn sammen med sin mand.

En 25-årig kvinde er siden blevet anholdt og sigtet for hensynsløst drab og spirituskørsel.

Millers mand, Aric Hutchinson, overlevede, men har pådraget sig adskillige kvæstelser, herunder en hjerneskade. Og nu har han anlagt sag mod kvinden samt de fem barer, hvor hun angiveligt drak, inden hun satte sig bag rattet.

Det viser retsdokumenter, som CBS News har fået.

Aric Hutchinson har anklaget den 25-årige kvinde på sin egen og Samantha Millers vegne.

»Sagen handler om at holde vores samfund sikkert mod spritbilister, og en vigtig del af denne indsats er at sikre, at de virksomheder, vi overlader spiritusbevillinger, lever op til deres ansvar til at servere alkohol ansvarligt,« lyder det fra Danny Dalton, som er advokat og repræsenterer familien til afdøde Samantha Miller.

De nærmere detaljer om søgsmålet fremgår ikke.

Den tragiske hændelse skete 28. april i Folly Beach, South Carolina, USA.

Parret blev ramt af en bil, da de sammen med to andre kom kørende i en golfvogn, som var klistret til med 'Just married'-skilte og dåser i snor.

Politiet anholdt efterfølgende den 25-årig kvinde. Ifølge politiet var den 25-årige kvinde påvirket under kørslen, hvorfor hun også er sigtet for spirituskørsel. Hun er stadig fængslet.

Ifølge CBS News bliver de fem barer sagsøgt, fordi de serverede alkohol for den 25-årig kvinde, selvom hun var »synligt beruset« og satte sig bag rattet igen og igen, står der skrevet i søgsmålet.

Flere stater i USA, herunder South Carolina, tillader civile søgsmål mod virksomheder, der betjener berusede kunder – og som efterfølgende forvolder skade.

Det er uvist, hvordan den 25-årig kvinde forholder sig til sigtelserne mod sig.

Aric Hutchinsons mor, Annette, har efter den tragiske sag startet en indsamling, der gik til Samanthas begravelse og efterfølgende omkostninger for Arics genoptræning og udgifter til medicin.