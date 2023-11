Sam Altman blev den 17. november fyret fra OpenAI, som han selv var med til at grundlægge. Den 20. kom det frem, at Microsoft – en af virksomhedens største investorer – havde ansat ham. Nu lyder det fra anonyme kilder, at han pønser på at vende tilbage til OpenAI. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix