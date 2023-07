Udtalelsen faldt på direkte russisk tv i den bedste sendetid.

»De siger, at Prigozjin sagde sandheden. Ja, og hvad så?« indledte den politiske kommentator Mikhail Leontyev, inden det så kom:

»Hitlers tale efter angrebet på Sovjetunionen bestod for 80 procents vedkommende også af sandheden – men han var stadig Hitler.«

Det skriver SVT.

Ja, det kan godt være, at Jevgenij Prigozjin ikke nævnes ved navn af præsident Vladimir Putin og toppen i Kreml efter mytteriforsøget for et par uger siden.

Og ja, det kan godt være, at Wagner-gruppens leder tilsyneladende er sluppet billigt fra det oprør, der gik verden rundt, fordi han nærmest ingen konsekvenser har mødt.

Men på de statslige tv-stationer er udskamningen stor.

Og han sammenlignes altså også med naziføreren Adolf Hitler, som generelt er det største hadebillede i Rusland. Også ofte brugt i forbindelse med Ukraine.

Masker med Jevgenij Progizjin og Vladimir Putin kan købes på gaden i den russiske by Skt. Petersborg. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Masker med Jevgenij Progizjin og Vladimir Putin kan købes på gaden i den russiske by Skt. Petersborg. Foto: Anatoly Maltsev/EPA/Ritzau Scanpix

Mikhail Leontyevs udtalelse kom forleden på tv-kanalen Rossija-1, mens tv-værten og parlamentsmedlemmet Jevgenij Popov samme sted kaldte Jevgenij Prigozjin for »forræder«.

Tænketanken ISW analyserer, at Kreml har lanceret en informationskampagne mod Prigozjin og udlagt ham som »korrupt« og »løgner«.

»De russiske statsmedier har holdt fast i den fortælling lige siden,« lyder det.

Som Tatiana Stanova, senior fellow ved Carnegie Russia Eurasia Center, siger til Financial Times:

»Han bliver ydmyget. De har besluttet sig for at aflive politikeren Prigozjin. Men de har endnu ikke besluttet sig for, hvad der skal ske med forretningsmanden Prigozjin,« vurderer hun.

ISW skriver dog også, at propaganden mod Wagner-lederen ikke glider ubesværet ned alle steder.

Eksempelvis protesterer mange ultranationalister og Wagner-støttende bloggere stadig mod Jevgenij Prigozjin og tager afstand fra påstandene på de statslige medier, lyder det.

»Det antyder, at Kremls forsøg på at fremmedgøre de ultranationalistiske grupperinger fra Prigozjin ikke virker,« skriver ISW.

Læs mere om den mystiske udvikling omkring Jevgenij Prigozjin, der har taget en ny drejning med en stribe lækkede billeder fra hans hjem her.

I den forbindelse siger ruslandsekspert Flemming Splidsboel til B.T., at der er tale om et karaktermord.

»Det gør man her for at undergrave Prigozjins troværdighed, når man ikke skyder ham eller skubber ham ud af et vindue,« siger han.