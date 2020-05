I mange år klæbede et sejlivet rygte til Saturns taggede ryg.

Et rygte, som den 84-årige alligator nu tager med sig i graven.

Rygtet gik på, at den verdenskendte - og nærmest mytiske - amerikanske alligator Saturn havde været Adolf Hitlers personlige kæledyr.

At det mørkegrønne rovdyr havde været en del af førerens tætsluttede inderkreds.

Saturn er af arten amerikansk alligator, hvor øjnene blandt andet sidder på siden af hovedet i modsætning til krokodillen, hvor øjnene peger lige ud. Alligatoren på billedet er ikke Saturn. Foto: Wikimedia Commons, Loro Parque Vis mere Saturn er af arten amerikansk alligator, hvor øjnene blandt andet sidder på siden af hovedet i modsætning til krokodillen, hvor øjnene peger lige ud. Alligatoren på billedet er ikke Saturn. Foto: Wikimedia Commons, Loro Parque

Men det passer (nok) ikke. Rygtet er, som rygter nu en gang er: et rygte.

Og selvom en fortid som nazilederens kæledyr ville have givet Saturn lidt ekstra kolorit, er det ikke nødvendigt.

Undslap krigens bomber

Den amerikanske hanalligator har levet et liv og set ting, der formentlig vil kunne skrives bøger om.

Saturn var oprindeligt en gave fra USA til Berlin Zoo i 1936. Fire år før anden verdenskrig brød ud, og den velmenende gaveudveksling på landjorden blev erstattet af en dødbringende bomberegn fra luften.

Og da Berlin Zoo blev bombet i 1943, overlevede Saturn på mirakuløs vis.

I modsætning til mange af de andre dyr, der døde under bombardementerne, fandt Saturn vej gennem murbrokkerne og formåede ifølge BBC at gemme sig i tre år, før han blev fundet af nogle britiske soldater.

Hvor Saturn havde været - og hvad han havde levet af - i de tre år, er den dag i dag stadig et mysterium.

Overlevede frostfyldte vintre

Saturns naturlige habitat var i det sydøstlige USA, hvor han typisk ville holde til nær sumpe, floder og andre vådområder.

Foto: RHONA WISE Vis mere Foto: RHONA WISE

Kunne den selv vælge, ville den foretrække ferskvand, og i parken, hvor resterne af den bombede zoo lå, lå der flere søer.

Som alligatorart havde Saturn en særlig tolerance over for kulde, og den var i stand til at overleve en frostfyldt vinter udendørs. Formentlig ved at gå i en form for dvale - typisk under vand.

Da de britiske soldater fandt Saturn, gav de ham til det hedengangne Sovjetunionen. Og i juli 1946 blev han atter vist frem for offentligheden i Moskva Zoo, hvor han 'boede' i 74 år frem til sin død lørdag den 23. maj 2020.

Nu er det meningen, at Saturn skal udstoppes og foreviges i Moskvas populærmuseum 'Charles Darwin', så gæster stadig kan nyde synet af det sagnomspundne krybdyr.