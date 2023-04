Lyt til artiklen

De fleste har efterhånden lært navnet Stormy Daniels at kende, men efter tiltalen mod Donald Trump blev præsenteret i tirsdags, dukkede en anden kvindes navn også op.

Siden har hun brudt sin tavshed og er kommet med det, der beskrives som 'et subtilt, men velvalgt stik' mod den forhenværende amerikanske præsident.

Det skriver The Independent og Huffington Post.

Den historiske sag mod Donald Trump har primært haft fokus på de såkaldte tys-tys-penge, som han angiveligt skal have udbetalt til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Den tidligere præsident Donald Trump ses her i retssalen på Manhattan tirsdag. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Hun hævder at have fået 130.000 dollar (svarende til knap 900.000 kroner) få dage før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun – påstår hun – af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie stille om en affære, hun hævder at have haft med Donald Trump.

En affære, som den tidligere præsident selv nægter har fundet sted.

Men da anklageskriftet i sagen blev læst op i retten på Manhattan i tirsdags, blev der også nævnt en anden kvinde.

Arkivfoto af Stormy Daniels (til venstre) og Karen McDougal. Foto: ETHAN MILLER, DIMITRIOS KAMBOURI

Ifølge sagens dokumenter blev der på Trumps vegne foretaget en betaling til 'Woman 1', som skulle være Karen McDougal, skriver BBC.

Hun er en tidligere Playboy-model, og hun har – i lighed med Stormy Daniels – hævdet, at hun har haft en affære med Trump.

Hendes påstand går på, at deres relation strakte sig over 10 måneder fra 2006 til 2007.

Trump har på sin side afvist, at det nogensinde har fundet sted.

Donald Trump ses her ankomme til retsbygningen på Manhattan tirsdag. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO

Dagen efter, anklageskriftet blev læst op for den tidligere præsident, brød Karen McDougal sin tavshed på sine sociale medier og skrev to korte linjer, som siden er blevet tolket til at være en hentydning til det, der er sket og er kommet frem:

»Jeg har været ude og nyde Guds land,« indledte hun sit tweet, før hun fortsatte:

»Jeg håber ikke, jeg er gået glip af noget.«

Ordene er efterfulgt af en smilende emoji.

Huffington Post beskriver hendes ord som en 'listig kritik' af Donald Trump, mens The Independent har beskrevet det på følgende måde:

»Det var et subtilt, men velvagt stik mod den tidligere præsident.«

Sagens anklager, Alvin Bragg, mener, at McDougal skal være blevet betalt 150.000 dollar – godt en million kroner – for ikke at sige til nogen, at hun angiveligt har været sammen med Trump.

Næste retsmøde for Trump er berammet til den 4. december.