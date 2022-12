Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er noget ved det her, der ikke kan være helt rigtigt.«

Det vakte med det samme forundring, da det lokale politi i North Carolina i sidste uge bragte en efterlysning af den blot 11-årige pige Madalina.

For politiet havde modtaget anmeldelsen om, at hun var forsvundet, om eftermiddagen den 15. december.

Men i samme ombæring kunne politiet oplyse, at pigen sidst var set hjemme om aftenen den 23. november.

Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department

»Hun har ikke været set siden,« lød det i en pressemeddelelse fra Cornelius Police Department.

Den oplysning vakte stor opsigt på særligt de sociale medier, hvor flere brugere har undret sig over, hvorfor pigens familie først meldte hende savnet omkring tre uger efter. Og det til pigens skole, Bailey Middle School, frem for til politiet, som først senere blev underrettet.

To dage senere kom det frem, at politiet havde foretaget to anholdelser i sagen.

Den ene af de anholdte er pigens mor, Diana Cojocari, mens den anden er pigens stedfar, Christopher Palmiter.

Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Foto: Cornelius Police Department

De er nu begge blevet sigtet for ikke at have meldt deres datter savnet.

Men Madalina er endnu ikke fundet.

Siden har det lokale politi indhentet forstærkninger fra efterforskningsbureauerne FBI og SBI i et forsøg på at finde hende.

»Vi er nødt til at sikre os, at vi har talt med alle de personer, der kan have information om Madalina, for at hjælpe os med at skabe en nøjagtig tidslinje for, hvornår hun sidst blev set,« oplyste politiet i et opslag på Facebook mandag, hvor man også oplyste, at man forfulgte 'en række spor'.

»Der er ikke noget, vi ikke vil gøre, for at finde Madalina,« lyder det fra politiet.