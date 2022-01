Mørkeblå politihatte så langt øjet rækker.

Det var scenen fredag på Manhattan i New York, hvor tusindvis af betjente var mødt op for at mindes en blot 22-årig afdød kollega, der blev skudt under det, der skulle have været et rutinebesøg fredag i sidste uge.

Her var tre politibetjente mødt op ved en beboelse i Harlem til en sag om trusler i hjemmet.

Den ene af de tre betjente var den 22-årige Jason Rivera, der kun havde været betjent i storbyen i omkring et års tid. Sammen med sin 27-årige kollega Wilbert Mora og en politilærling blev de mødt i døren af en oprevet mor, der tidligere var blevet truet af sin ene søn og derfor havde kontaktet politiet.

Sammen med sin anden søn forklarede moderen, at sønnen var at finde bagerst i lejligheden og kaldte på ham.

Men da han ikke gav lyd fra sig, bevægede Rivera og Mora sig ind i lejligheden, mens lærlingen blev tilbage for at tale med moderen og den anden søn.

Inde i lejligheden bevægede Rivera sig først ind fuldt af Mora. Her anråbte de moderens 47-årige søn, som var årsagen til deres besøg.

Og da den 47-årige Lashawn McNeil trådte frem fra soveværelset, affyrede han en byge af skud mod de to betjente.

En NYPD-betjent reagerer ved fredagens afsked med den 22-årige kollega Jason Rivera, der blev dræbt i sidste uge. Foto: SPENCER PLATT Vis mere En NYPD-betjent reagerer ved fredagens afsked med den 22-årige kollega Jason Rivera, der blev dræbt i sidste uge. Foto: SPENCER PLATT

Jason Rivera blev dræbt øjeblikkeligt, mens Wilbert Mora blev alvorligt såret. Han mistede livet fire dage senere.

Mens dramaet bagest i lejligheden udspillede sig, formåede politilærlingen at få moderen og den anden søn ud i køkkenet i sikkerhed. Og da Lashawn McNeil bevægede sig ud i lejlighedens gang med sin sorte pistol med et Tommy Gun-hæfte, formåede lærlingen at skyde ham to gange. En gang i armen og en i hovedet.

McNeil omkom tre dage senere af sine skader.

Sagen har rystet New York, da den unge Jason Rivera blev set som fremtiden for New York Police Department (NYPD). Han var ung, fremadstormende og ikke mindst en minoritet, da han var latino.

Og så havde han gentagne gange beskrevet, at han ønskede at blive betjent i sin hjemby, da han ønskede at gøre det, som politiet mere eller mindre frygtesløst har forsøgt gennem en årrække. Nemlig at bygge bro mellem dem i blåt og de helt almindelige newyorkere.

Men sagen har også rystet New York og NYPD, da den er et billede på noget meget mere uhyggeligt.

Våbenkriminalitet har gennem de seneste år været på vej mod nye højder.

Og man er begyndt at sammenligne de seneste års problemer med den såkaldte 'Fear City', som byen blev kaldt i 1970erne på grund af den uhæmmede mængde skyderier, der fandt sted.

NYPD-betjente gør honnør for deres faldne kollega Jason Rivera. Foto: DAVID DEE DELGADO Vis mere NYPD-betjente gør honnør for deres faldne kollega Jason Rivera. Foto: DAVID DEE DELGADO

Alene den sidste uges tid har betjente i byens politikorps oplevet at blive skudt fire gange.

Sagen har også fået opmærksomhed uden for New York Citys bygrænse.

Således er den nået helt til Det Hvide Hus i Washington D.C., hvor præsident Joe Biden i et tweet sørgede over tabet af de to betjente.

»Jill (førstedamen, red.) og jeg er triste over at høre, at to NYPD-betjente blev skudt i aftes. Dem og deres familier er i vores bønner. Betjente tager deres skilt på og udsætter sig dagligt for fare. Vi er dem og deres familier taknemmelige for deres ekstraordinære offer,« skrev præsidenten.