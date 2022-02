Sagen har rystet Italien og har givet grund til selvransagelse.

»Hvad der skete med Marinella Beretta, at blive glemt i ensomhed, gør ondt på vores samvittighed,« som det lyder fra familieminister Elena Bonetti.

Det var for lige knap en uge siden, at politi og brandvæsen bankede på den 70-årige kvindes hjem i den lille by Prestino nær Como. Det skriver CNN.

Beboere i området havde udtryk bekymring for hendes tilvoksede have med tanke på et forestående stormvejr, og den risiko de store træer kunne udgøre.

I stedet fandt man Marinella Beretta siddende i en stol i sit lille hus. Hun var død, nærmest mumificeret – og undersøgelser har efterfølgende vist, at den gamle kvinde havde været død i mere end to år, sandsynligvis siden slutningen af 2019.

Uden at nogen havde opdaget, at hun sad dér i en stol i sit hjem. Hun havde ingen pårørende.

Journalisten Massimo Gramellini har i Italiens største avis, Corriere della Sera, skrevet, at den 70-årige kvinde er »symbolet på ensomhed«.

»Mange af os har minder om store, kaotiske familier i det landlige Italien, men i stedet er den moderne familie separeret. Folk dør alene. Og vi bor alene – hvilket næsten er værre,« skriver han ifølge Guardian.

Andre naboer har fortalt, at de troede, at Marinella Beretta var flyttet i forbindelse med coronapandemien, der som bekendt brød ud i begyndelsen af 2020.

Borgmesteren i Como, Mario Landriscini, har erklæret, at byen vil arrangere bisættelsen og stå for alle udgifter. Samtidig opfordrer han alle indbyggere til at møde op.

»Det er en stund, hvor vi må stå sammen, og selv om hun ingen slægtninge havde, må vi blive hendes slægtninge,« har han sagt.

Og Marinella Beretta tragiske død har altså vakt stor opsigt i hele Italien. Som familieminister Elena Bonetti har skrevet på Facebook:

»Det er en pligt for at samfund, der stadig vil forblive forenet, at huske hendes liv. At tage hånd om hinanden er et ansvar, vi alle bærer som borgere. Ingen bør være alene.«

Politiet har meldt ud, at man mener, at Marinella Beretta døde af naturlige årsager.