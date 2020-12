Først blev hun beskyldt for at have holdt sin søn indespærret i 28 år. Så blev hun løsladt og frikendt for alle anklager.

Nu taler den 70-årige mor til offentligheden for første gang siden, at verden blev bekendt med den uhyggelige historie tidligere på ugen.

Det er Expressen, der har fået et interview med kvinden.

»Vi har haft et meget vanskeligt liv, mine børn har set mig blive mishandlet hele deres barndom. Vi har brug for hjælp til at klare vores liv,« siger den 70-årige kvinde og fortsætter:

»Det startede, da børnene var små. Jeg blev slået af min daværende mand, og børnene så det. Han gav ikke efter for børnene, men det var mig, han slog.«

Det er en historie, der bliver bakket op af en tidligere barnepige, som kender familien.

»Det begyndte allerede i 70'erne. Og sønnen er ikke det eneste offer i denne sag.«

Hun mener nemlig, at det i virkeligheden var faderen i familien, som allerede ved drengens fødsel sørgede for, at han blev holdt væk fra omverdenen.

Moren ved godt, at hun er syg, og hun ønsker nu at få hjælp til at klare hverdagen, og hun fortæller, at hun savner sin søn, og at hun er bange for, at hun ikke kommer til at at se ham igen.

Sønnen har det i øvrigt godt. Efter omstændighederne.

Den 41-årige mand, der i denne uge blev fundet forsømt og medtaget i en lejligheden i Sverige efter, at han angiveligt har været skjult og skærmet fra virkeligheden i årtier, er stadig indlagt, men er i bedring. Det fortæller hans søster til Aftonbladet.

Moren fortæller til Expressen, at hun forsøgte, at få sin søn i skole, men at han følte sig for dårlig.

»Han orkede ikke at gå derhen, han følte sig for dårlig. Det var på grund af vores baggrund, alt, hvad der skete med os, da børnene var små,« siger moren.

Hun fastslår desuden, at hun har forsøgt, at hjælpe sin søn, og at hun på ingen måde har forsøgt at holde ham indespærret, men at han ikke ønskede at flytte hjemmefra.