Den politibetjent, som kidnappede, voldtog og myrdede den britiske kvinde Sarah Everard har fået sin dom.

Det skriver flere britiske medier, herunder Sky News og Telegraph.

Betjenten, hvis navn er Wayne Couzens, er netop blevet idømt livstid i fængsel for drabet.

I forbindelse med domsafsigelsen udtalte dommeren blandt andet, at mordet var 'rystende' og 'tragisk'.

Til grund for livstidsdommen sagde dommeren også, at han anså, at der var en del af planlægning i mordet, der rystede England.

Sarah Everard blev fundet død 10 marts i år. Her havde hun været forsvundet i en uge.

Politibetjenten Wayne Couzens blev hurtigt mistænkt i sagen.

Og som efterforskningen skred frem, stod det klart, at 48-årige Wayne Couzens havde misbrugt sit politiskilt og i den forbindelse lavet en falsk anholdelse af Sarah Everard, som var på vej hjem fra en middag hos en ven, da hun blev antastet af Wayne Couzens 3. marts.

Arkivfoto af den myrdede 33-årige kvinde Sarah Everard.

Her var Storbritannien underlagt hårde coronarestriktioner.

Et vidne, der overværede anholdelsen, sagde, at hun troede, at hun var vidne til en undercoverpolitibetjent, der anholdte en kvinde, der måtte have gjort noget forkert. Hun beskriver, at Sarah Everard var eftergivende, med hovedet nedad og ikke syntes at modsætte sig. Også flere overvågningskameraer har fanget den falske anholdelse.

Efterfølgende tvang Wayne Couzens Sarah Everrad ind i sin bil.

Da Wayne Couzens havde fået Sarah Everard ind i sin bil, kørte han afsted mod et fjerntliggende landområde nordvest for Dover i det sydøstlige England. Herefter voldtog og dræbte han hende.

Wayne Couzens er blevet idømt livstid for mordet på Sarah Everard.

I dagene og ugerne efter drabet på Sarah Everard var gaderne i britiske storbyer fyldt med demonstranter, der blandt andet brugte udtrykket 'Text me when you get home', som udtryk for den frygt britiske kvinder har ved at gå alene på gaden.

De samme demonstrationer nåede også Danmark, hvor det blev til udtrykket 'Skriv til mig, når du er hjemme'.