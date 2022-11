Lyt til artiklen

Tilbage i august meddelte verdens rigeste mand, Elon Musk, at han var færdig med at sælge Tesla-aktier.

Nu har han dog solgt flere millioner yderligere af dem.

Det skriver The Guardian og BBC.

Musk – der er administrerende direktør for Tesla – har ifølge dokumenter fra den amerikanske aktiemyndighed US Securities and Exchange Commission solgt 19,5 millioner af sine aktier.

Transaktionen har en værdi af 3,95 milliarder dollar. Det svarer til lidt mere end 29 milliarder danske kroner.

Aktiesalget kommer ifølge The Guardian i kølvandet på hans opkøb af Twitter, hvilket stod i 44 milliarder dollar.

Siden Elon Musk tilbage i april første gang investerede i det sociale medie, har han solgt Tesla-aktier for omkring 20 milliarder dollar.

Tilbage i august hævdede han dog, at han nu var færdig med at sælge sine aktier.

Årsagen til, at han nu har solgt yderligere akter, er ifølge BBC endnu ikke oplyst.

Ifølge The Guardian har Musk nu omkring 135 millioner Tesla-aktier tilbage.