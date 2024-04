Der gik lige tre-fire sekunder.

Men så gik det tilsyneladende også op for den amerikanske præsident, Joe Biden, at han under en tale muligvis var kommet til at læse et helt forkert ord op.

Det skriver en række medier – blandt dem Forbes, Fox News og The Telegraph.

Det var under den 81-årige amerikanske præsidents tale ved et fagforeningsarrangement i Washington, D.C. onsdag, at det så ud til – eller måske rettere lød til – at gå lidt galt.

Her ses Joe Biden på scenen under talen onsdag. Foto: Anna Moneymaker/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joe Biden på scenen under talen onsdag. Foto: Anna Moneymaker/AFP/Ritzau Scanpix

Foran flere hundrede mennesker talte han, mens han læste op fra forberedte bemærkninger, der blev vist på en teleprompter foran ham.

»Jeg ser et Amerika, hvor vi forsvarer demokratiet, ikke svækker det. Jeg ser et Amerika, hvor vi beskytter frihedsrettighederne, ikke fjerner dem,« lød det blandt andet fra Joe Biden.

Men på et tidspunkt gik noget tilsyneladende galt.

»Forestil jer, hvad vi kan gøre som det næste,« sagde han og tilføjede:

»Fire år mere,« mens publikum begyndte at juble.

På videoklip fra talen kan man se, hvordan han derefter ser ud til at kigge lidt nærmere på teleprompteren, før han tilsyneladende langsomt siger et enkelt ord:

»Pause.«

Det har formentlig ikke været meningen, at han skulle læse lige netop det ord op – men derimod holde en indlagt, kort pause i talen.

Joe Biden holdt talen onsdag i Washington, D.C. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden holdt talen onsdag i Washington, D.C. Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix

Derefter kan man se, at han lige stopper op i tre-fire sekunder, før han bryder ud i et smil.

Den 81-årige præsidents alder og mentale evner har løbende været et emne i den amerikanske valgkamp, hvor Biden – medmindre der sker noget helt uforudset – til november skal stå over for den tidligere præsident Donald Trump, som selv er 77 år.

Bidens kritikere har ment, han er for gammel, og selv nogle af hans støtter har udtrykt bekymring for det samme.

Det er dog ikke kun Biden, der den seneste tid har lavet såkaldte ups'ere fra scenen.

I oktober sidste år forvekslede Donald Trump ifølge Forbes blandt andet Tyrkiets og Ungarns ledere under en kampagnetale i New Hampshire.

Derudover sagde han også, at Tyrkiet deler »front« med Rusland, men hverken Ungarn eller Tyrkiet grænser op til Rusland.