Det startede som en historie om en tragisk bådulykke. Men nu er det blevet meget mere.

I første omgang blev Italien rystet af nyheden om, at fire personer mistede livet under en bådulykke på Maggioresøen i Norditalien søndag.

Den 16 meter lange båd 'Gooduria' blev ramt af et pludseligt og voldsomt stormvejr, som fik den til at kæntre med 25 personer ombord, skrev blandt andre The Guardian.

Blandt dem var en gruppe af udenlandske turister, som fejrede en fødselsdag.

Ud af de 25 ombordværende lykkedes det de fleste at svømme i land, mens andre blev reddet op af vandet af både i nærheden.

Fire personer – to italienere, en israeler samt kaptajnens russiske kone – mistede livet i ulykken.

Men herfra har sagen taget noget af en drejning.

Italienske redningsmyndigheder under eftersøgningen efter overlevende på Maggioresøen.

Det viser sig nemlig, at 18 af de overlevende var enten tidligere eller nuværende efterretningsagenter, som blev lynevakueret fra hospitaler og hoteller for ikke at efterlade spor, citerer avisen Times of Israel italienske medier for at berette.

Blandt de overlevende var 10 israelske statsborgere, skriver avisen desuden.

De blev alle hastet hjem til Israel via Milano den efterfølgende dag.

Men også tre af ofrene var efterretningsagenter, viser det sig.

Israelske myndigheder har efterfølgende bekræftet, at det israelske dødsoffer var en pensioneret efterretningsagent hos Mossad.

Brandfolk under eftersøgningen efter overlevede efter ulykke i Maggioresøen.

I Italien har efterretningstjenesten bekræftet, at de to italienske dødsofre – en 62-årig mand og en 53-årig kvinde – begge var ansatte.

Mystikken omkring ulykken og de 21 efterretningsagenter fra Italien og Israel får nu italienske medier til at spekulere voldsomt i, hvad de lavede sammen på båden.

Hos avisen Corriere della Sera lufter man således en teori om, at både italienske og israelske efterretningstjenester har interesse i at overvåge stenrige russiske statsborgere, som har bosat sig i området omkring Maggioresøen, og mulige transaktioner med iranske virksomheder.

Og ifølge La Stampa undrer borgerne i Sesto Calende ved søbredden sig over, at byen nu er blevet mødested for spioner fra både Italien og Israel og nu også muligvis Rusland.