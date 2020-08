Torturlignende mishandling og voldtægt.

Ja, lad det være sagt med det sammen: Denne historie er utrolig barsk læsning, og ikke en af dem, der får din tiltro til menneskeheden til at vokse.

I disse dage er Sverige nemlig i chok over en usædvanlig grov sag om kidnapning, mishandling og voldtægt.

I weekenden blev to teenagedrenge holdt fanget på en kirkegård i Solna nord for hovedstaden Stockholm. Her blev de i timevis mishandlet af to mænd på henholdsvis 18 og 21 år, som udsatte dem for vold, voldtægt og fornedrende behandling.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Overgrebene skete på kirkegården Norra Begravningsplatsen i Solna. Det er en af Sveriges største kirkegårde på hele 62 hektar og over 33.000 grave. Her ligger flere af Sveriges store personligheder begravet. Blandt andre skuespillerinden Ingrid Bergman.

På dette historiske og normalt så fredfyldte sted, blev de to drenge fra klokken 23 lørdag aften og til søndag morgen klokken ni tilbageholdt af de to lidt ældre mænd i.

I omkring ti timer blev de udsat for forbrydelser, som det svenske medie kalder »torturlignende.«

Det här blir bara allt mer bisarrt och tragiskt. Enligt ⁦@Aftonbladet⁩ grävdes pojkarna ner efter tortyren på Norra begravningsplatsen https://t.co/ewZL1Uf2LA — Jesper Persson (@jeppe_persson) August 26, 2020

De to gerningsmand skal endda have forsøgt at begrave de to rædselslagne drenge.

Endnu er der ikke nogen melding om, hvad motivet til den umenneskelige gerning er. Ifølge avisen Aftonbladet bliver der gisnet om, at de to ældre mænd skal have forsøgt at sælge narkotika til drengene. Da de afslog, tvang de dem med ind på kirkegården.

Lige nu tyder politiets efterforskning af sagen på, at de er tilfældige ofre.

Tidligt søndag morgen lykkedes det dem til sidst at vriste sig fri fra deres overgrebsmænd og slå alarm til en forbipassende.

De to formodede gerningsmænd blev pågrebet kort efter. De nægter sig begge skyldige.

Efter overgrebene har de to ofre det mege dårligt, fortæller advokat Jan Cadstedt til avisen.

»De har det meget skidt og har brug for at være i fred for at kunne behandle deres traumer.«

De to mistænkte mænd er begge tidligere kendt af politiet.

Den 18-årige er tidligere dømt for tyveri og indbrud, mens den 21-årige har et længere synderegister. Sidste sommer blev han dømt for brandstiftelse, fordi han sammen med en ven kastede molotov-cocktails ind til en bilforhandler. Skaderne løb op i en million svenske kroner. Han blev idømt en fængselsdom på et år og seks måneder, som han endnu ikke har afsonet.

Begge mænd er nu varetægtsfængslet på grund af mistanke om kidnapning, voldtægt, groft overfald og røveri.