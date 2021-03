Retssagen mod Derek Chauvin, som satte sit knæ på George Floyds hals i næsten ni minutter, begynder mandag.

Det amerikanske retssystem indleder mandag en retssag mod den 44-årige politimand Derek Chauvin, som er tiltalt for drabet på George Floyd i maj sidste år i forbindelse med en anholdelse.

Her placerede den hvide politibetjent sit knæ på Floyds hals i næsten ni minutter. Det viser videooptagelser fra episoden.

Sagen satte gang i omfattende protester i USA mod politivold og racemæssig ulighed. Navnlig bevægelsen "Black Lives Matter" var toneangivende under protesterne, der fik mange udløbere i andre lande.

Derek Chauvin, som har været 19 år i politikorpset i Minneapolis, er anklaget for drab i forbindelse med sine handlinger ved anholdelsen af den 46-årige George Floyd den 25. maj i 2020.

Chauvin er blevet afskediget fra politikorpset sammen med tre andre betjente. Han risikerer op til 40 års fængsel, hvis han kendes skyldig i de anklager, som er rejst mod ham.

Sagen indledes med forelæggelse klokken 09 (klokken 16 dansk tid) i en topsikret retssal.

Retssagen ventes at vare omkring en måned.

Der er udpeget 15 nævninger i sagen.

Sagens dommer, Peter Cahill, ventes mandag at opgive den ene af de udpegede nævninger og fortsætte med 12 - og med to som eventuelle suppleanter.

Omkring 70 personer var igennem flere spørgerunder, før de 15 blev udpeget til at sidde i juryen.

Det var i praksis umuligt at finde personer i Minneapolis, som ikke havde hørt om sagen, og flere blev udelukket, fordi de sagde, at de ikke kunne være upartiske. Andre frygtede for deres egen sikkerhed, mens nogle grædende tryglede om at slippe.

Juryen er sammensat af seks hvide kvinder, tre sorte mænd, tre hvide mænd samt to kvinder af blandet race og en sort kvinde.

Politibetjente bliver sjældent dømt i amerikanske retssale. Hvis Chauvin skal kendes skyldes i enten overlagt drab eller uagtsomt drab kræves enstemmighed blandt nævningerne.

Floyds død ventes at blive det centrale emne i retssagen, og videoen, hvor den anklagede presser sit knæ mod Floyds hals i næsten ni minutter, vil få en dominerende plads i bevismaterialet.

Floyd blev anholdt, fordi han angiveligt havde betalt med en falsk 20 dollarseddel. Da han lå på gaden med sit ansigt presset ned mod jorden, klagede han over, at han ikke kunne trække vejret, og han kaldte på sin mor.

