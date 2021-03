Sagen om Sarah Everard har skabt sorg og frygt i London.

Hvorfor skulle en ung, sød og talentfuld kvinde rives væk så meningsløst, og kunne det samme risikere at ske for mig? Sådan spørger mange sig selv nu.

Men den uhyggelige fortælling om den 33-årige kvinde, der 3. marts forsvandt sporløst under en gåtur hjem fra en veninde i det sydlige London, får det ikke bare til at gibbe af skræk og rædsel i mange kvinder.

Den har også medført vrede, heftig debat og i den grad fået sindene til at koge over på de sociale medier.

Women are being told to stay at home. To not go out after dark. Being told how to keep themselves safe. Women are not the problem #SarahEverard pic.twitter.com/kaf5misL29 — Jo-bo, that gooner bird (@joeyboo007) March 11, 2021

På Twitter deler mange kvinder deres egne oplevelser af, hvordan de har været utrygge, fordi mænd er fulgt efter dem på gaden.

Det får igen mange mænd til at understrege, at det er et fåtal af deres kønsfæller, der er forbrydere.

Faktisk er der udbrudt noget, der ligner en kønskamp på det sociale medie på grund af den tragiske sag, hvor kvinder raser over, at ofrene efter deres mening bliver gjort til problemet.

Især har det provokeret mange kvinder, at myndighederne har opfordret kvinder til at lade være med at gå alene efter mørkets frembrud.

She walked the safest, most well lit, busiest route & even called her boyfriend along the way.



She did everything and somehow the blame is still shifted to her?



When do we start accusing the perpetrator and not the victim? #SarahEverard #victimblaming #ReclaimTheNight — Leanne (@lea_mcc_uk) March 10, 2021

Da det kom frem, at den mand, der er mistænkt for at have bortført og myrdet Sarah Everard, er politimand og ansat i politistyrken i London, Metropolitan Police, er helvede brudt ud på Twitter.

Den 48-årige betjent, som er anholdt i sagen, arbejdede som livvagt for politikere og ydede også beskyttelse for de kongelige ved flere begivenheder.

Britiske medier skriver torsdag, at teorien er, at betjenten brugte sit politiskilt til at lokke den unge kvinde med sig.

Flere hæfter sig da også ved det paradoksale i, at ordensmagten netop forsøger at skabe tryghed i gaderne ved at sætte mere politi på gaden.

She was murdered by a cop who found her on the street and they’re....putting more cops on the street: “Londoners will continue to see more police officers on our streets continuing their investigation and carrying out reassurance patrols” https://t.co/CARfPRXK6V — Charlotte Shane (@CharoShane) March 11, 2021

Onsdag aften fandt politiet et lig i nærheden af en golfbane i Kent sydøst for London.

Det er endnu uvist, hvorvidt det er Sarah, der er fundet, men politiet har orienteret hendes familie om fundet.