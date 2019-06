Sidste år fandt de svenske myndigheder fem søskende i et uhumsk hjem i Ystad, hvor de var blevet holdt i isolation fra omverdenen af deres forældre. Nu venter et retsligt efterspil, hvor familien skal forklare, hvorfor de valgte at isolere børnene i over ni år.

Børnene, der er i alderen 4-18 år er ifølge de svenske myndigheder blevet holdt i isolation i et hus i Österlen i det sydlige Skåne gennem hele deres opvækst.

Det skriver flere svenske medier, herunder den svenske avis Sydsvenskan.

Efter afsløringen blev de fire mindreårige søskende omgående overgivet til de sociale myndigheder, mens den 18-årige selv kunne bestemme, hvad der videre skulle ske.

Børnene har aldrig gået i skole og savner i dag helt grundlæggende kundskaber og sociale færdigheder. Forældrene afviser selv, at der har været problemer.

'Vi har et udmærket samarbejde med de sociale myndigheder,' skriver faderen i en SMS til avisen Kvällsposten.

Moderen har ligeledes kaldt tvangsfjernelsen af parrets fire børn for "en alvorlig systemfejl", der er baseret på "overdrivelser og opfundne anklager".

Sagen blev opdaget i sommeren 2018, da svensk politi sammen en socialmedarbejder bankede på døren til villaen i Österlen.

Her blev de mødt af fysisk svækkede børn, fordi de aldrig har fået mulighed for at bevæge sig som andre børn under opvæksten.

Børnene havde desuden vanskeligt ved at tale, og skønt forældrene er svenske, er svensk aldrig blevet brugt som modersmål i hjemmet.

Forældrene har hævdet, at de arbejdede i Frankrig, Danmark og USA, men i virkeligheden var moderen og faderen på overførselsindkomst. Faderen havde fået udbetalt sygedagpenge i næsten 10 år, mens moderen havde haft sygeorlov siden 2015.

Sydsvenskan og Helsingborgs Dagblad skriver, at Skattemyndighedernes rutinekontroller til sidst førte til afsløringen af de mangeårige svigt.