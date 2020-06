I Schweiz tager man penge alvorligt. Meget alvorligt.

Det er gået ud over en kun otte-årig dreng, der kom til at spørge i en forretning, om han kunne betale med en legetøjs-pengeseddel.

Legepengene var blevet kastet rundt ved et lokalt karneval, og bar blandt andet tydelige kinesiske skrifttegn.

Alligevel har den otte-åriges spørgsmål til kassedamen nu kastet ham og familien ind i en større politiefterforskning, som nu har skabt offentlig debat i Schweiz.

Blandt andet fordi der blev taget forbryderbilleder af den otte-årige dreng, som nu vil optræde i politiets registre frem til maj 2032.

Kassedamen kunne ved hans besøg i forretningen i landsbyen Dietgen i slutningen af april straks se, at der var tale om legepenge. Derfor bad hun drengen og to andre børn om at forlade forretningen.

Men forretningens personale følte sig også nødsaget til at kontakte politiet, der bestemt tog sagen alvorligt.

Efter at have gransket overvågningsbilleder fra forretningen, blev forældrene til drengen og hans storebror på 10 år i slutningen af maj kontaktet af politiet, skriver det lokale Basel-medie BaZ

Han forberedte forældrene på, at drengene havde begået en slem handling, der bestemt ikke var en bagatel. Faktisk en officiel lovovertrædelse.

Under politimandens besøg hos forældrene blev den otte-årig angiveligt så forskrækket, at han spurgte sin mor, om han nu skulle i fængsel. Og han blev nødt til at posere både i profil og forfra, da betjenten ville tage forbryderbilleder af ham.

Samtidig gennemførte betjenten en husundersøgelse for at få klarlagt, hvor mange yderligere legepenge, som familien lå inde med.

Det viste sig at dreje sig om tre 50-euro sedler, to 20 euro-sedler, fem 10-euro-sedler og tre fem-euro sedler. De blev øjeblikkeligt beslaglagt for at forhindre yderligere kriminalitet, og der blev udfærdiget en konfiskations- og beslaglæggelsesprotokol.

De meget primitive pengesedler var såkaldte kinesiske begravelsespengesedler, som symbolsk bliver anvendt i Kina til at sikre den afdøde et godt liv efter døden.

De var i stor stil blevet kastet rundt under et karveval i byen Sissach i begyndelsen af marts, hvor mange børn havde haft sjov med at samle dem sammen.

En talsmand for det lokale politi siger ifølge avisen The Guardian, at politiet har reageret på en mistanke om, at falske pengesedler var på vej i cirkulation. Og at det er op til efterforskeren at afgøre, om børnene kan og skal straffes.