Trump er anklaget for at have fusket med bogføringen for at dække over en betaling til Stormy Daniels.

En dommer i New York har torsdag afvist tidligere præsident Donald Trumps anmodning om at få afvist en tiltale, der har at gøre med betaling af penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Dermed er vejen banet for, at den første straffesag mod en tidligere amerikansk præsident kan gå i gang 25. marts.

Der er i alt 34 forskellige anklagepunkter mod Trump om forfalskning af forretningsdokumenter.

Han nægter sig skyldig.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen har forklaret, at han betalte 130.000 dollar - omkring 905.000 kroner - til Stormy Daniels, så hun ikke skulle afsløre detaljer om en affære, hun angiveligt havde med Trump i 2006.

Cohen har sagt, at han fik pengene refunderet af Trump.

Betalingen er i sig selv ikke ulovlig, men det kan bogføringen være. Anklagerne i sagen mener, at han fuskede med regnskabsbøgerne for at dække over betalingen.

I 2018 erklærede Cohen sig skyldig i at have brudt loven om finansiering af valgkampe. Han blev idømt tre års fængsel.

Inden sagen gik i gang torsdag morgen lokal tid gentog Trump sit synspunkt om, at sagen mod ham er rent politisk motiveret.

- De ville ikke have anlagt denne sag, hvis det ikke var for det faktum, at jeg stiller op som præsident og klarer mig godt, sagde Trump til de forsamlede journalister.

Når sagen går i gang i næste måned, bliver den indledt som den første af flere sager mod Trump.

På det tidspunkt er det muligt, at han reelt har sikret sig nomineringen som Republikanernes præsidentkandidat ved valget i november.

Han har vundet sikkert i de første primærvalg, og alle meningsmålinger viser, at han er langt foran sin eneste modkandidat, Nikki Haley.

Sagen om betalingen til Stormy Daniels er kun en af i alt fire sager mod Trump.

Torsdag er ekspræsidentens advokater til stede på hans vegne i delstaten Georgia, hvor anklagemyndigheden siger, at Trump på ulovlig vis forsøgte at få omgjort resultatet af præsidentvalget i delstaten i 2020.

I Georgia vil Trumps advokater have erklæret en anklager i sagen inhabil, efter at hun har erkendt at have haft en romantisk relation til en advokat i sagen.

Til marts skal ekspræsidenten for en føderal domstol i Washington D.C., hvor han er anklaget for at have forsøgt at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020.

Trump er også anklaget i en sag i Florida, der handler om håndteringen af hemmeligstemplede dokumenter.

Han nægter sig skyldig i alle anklagerne.

/ritzau/Reuters