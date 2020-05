Michael Flynn blev sigtet som følge af Robert Muellers Rusland-undersøgelse. Torsdag er sagen blevet droppet.

USA's justitsministerium vil droppe sin straffesag mod præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Det fremgår af retsdokumenter ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP.

Ønsket om at droppe sagen er blevet indleveret ved en domstol i Washington, der nu formelt skal godkende anmodningen. Det skriver CNN.

Sagen mod 61-årige Flynn er en af de mest profilerede sager, der kom ud af den særlige anklager Robert Muellers såkaldte Rusland-undersøgelse.

Den undersøgte muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i 2016, hvor Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg.

Der blev efter undersøgelsen rejst sigtelser mod en række personer.

Blandt dem var altså Flynn, der efter blot 23 dage som national sikkerhedsrådgiver blev fyret tilbage i februar 2017.

Flynn erklærede sig i december 2017 skyldig i anklager om, at han løj over for forbundspolitiet FBI om forbindelser til Ruslands ambassadør i USA op til præsidentvalget, hvor Trump blev valgt ind i Det Hvide Hus.

Han har efterfølgende forsøgt at trække sin indrømmelse tilbage.

Ifølge AP har det amerikanske justitsministerium nu vurderet, at indrømmelsen fra 2017 ikke er relevant for sagen.

Anklager Jeff Jensen, der har gennemgået Flynn-sagen, anbefalede i sidste uge til justitsminister William Barr, at sagen bliver droppet.

- Under min gennemgang af Flynns sag konkluderede jeg, at det mest rigtige og retfærdige ville være at droppe sagen.

- Jeg fortalte justitsminister William Barr om mine fund, gav ham mine råd, og han var enig, siger Jeff Jensen i en udtalelse ifølge AP.

Under hele valgkampen i 2016 var Michael Fynne meget tæt på Trump.

Han blev blandt andet berygtet, da han under Republikanernes partikonvent fra talerstolen førte an i tilråbet "lock her up" - bur hende inde - om Trumps demokratiske modkandidat, Hillary Clinton.

