Et beløb på mellem 20 og 30 millioner kroner.

Det er formentlig, hvad den 41-årige nordmand Viggo Kristiansen vil kræve i erstatning, hvis han ender med at blive frikendt for et drab, som han har siddet fængslet for i 21 år.

Vi skruer tiden tilbage

En forsommeraften i 2000 besluttede 10-årige Lena Sløgedal Paulsen og 8-årige Stine Sofie Sørstrønen sig for at tage en aftendukkert I badeområdet Baneheia i Kristiansand.

To dage senere blev pigernes lig fundet i et buskads. De var blevet voldtaget og myrdet.

De to brutale børnemord rystede Norge, og nu er sagen blevet et stort samtaleemne igen.

Den dengang 19-årige Jan Helge Andersen erkendte i den efterfølgende retssag, at han var skyldig i voldtægt og drab. Men han hævdede samtidig, at hans ven siden barndommen, den to år ældre Viggo Kristiansen, havde deltaget aktivt samt truet og tvunget ham til at begå de frygtelige forbrydelser. Derfor blev Viggo Kristiansen idømt 21 års forvaring.

Men Viggo Kristiansen har altid benægtet sin medvirken, og der var ingen tekniske beviser for, at han var til stede.

Efter en lang kamp får Viggo Kristiansen nu genoptaget sin sag, som inden længe skal for retten. I den forbindelse har hans advokat Arvid Sjødin allerede nu meddelt, at der vil komme et erstatningskrav fra Viggo Kristiansen, hvis han skulle ende med at blive frikendt.

»Vi taler om et betydeligt beløb for Viggo. Det vil ikke være unaturligt med et beløb på mellem 20 og 30 millioner (norske, red.) kroner i erstatning,« siger han til Dagbladet.

Arvid Sjødin mener, at en anden norsk drabssag fra 1969 kan gå hen og spille en rolle i et potentielt erstatningsspørgsmål. Her blev en mand ved navn Per Liland idømt lovens strengeste straf for to drab begået i den by, som han boede i.

Efter han havde afsonet sin dom, blev han frikendt for drabene og i 1995 blev han tilkendt en erstatning på knap 14 millioner norske kroner.

»Det er over 25 år siden, Liland fik sin erstatning. Det vil ikke være unaturligt, at Viggo Kristiansen bliver tilkendt mellem 20 og 30 millioner (norske, red.) kroner,« siger advokat Arvid Sjødin til Dagbladet.