I Norge har de i år ekstra god grund til at gnide sig i hænderne.

Turisterne strømmer nemlig til det nordiske land, hvor den norske krone er faldet kraftigt.

»Vi har meget at lave. Masser og masser. Der er mange mennesker her, og mange vil have private guidede ture. Så jeg tror, vi kommer til at slå alle rekorder i år,« siger Marit Utaker, der er daglig leder i Oslo Guidebureau, til det norske Børsen.

Det har ellers været en noget hård tid for det norske bureau, der under pandemien måtte afskedige alle medarbejdere.

Nu er de syv fuldtidsmedarbejdere, der går ind i en af de travleste sæsoner nogensinde.

Også hos rejseselskabet Terranova Scandinavia fortæller salgsdirektøren, at de ligger 20-25 procent over rekordåret sidste år, når det gælder bookinger og omsætning.

Men til gengæld bliver nordmændene hjemme i større stil end før, og det har også konsekvenser for de turister, der kommer til landet.

Her påvirker det transporttiden for alle dem, der skal med færger. Franck Vogt har selv lige været i det nordlige Norge, hvor de norske turister fylder så meget, at det spænder ben for rejseselskaberne og turisterne.

»Lige nu skal man vente op til 30 timer på at komme ombord. Det er totalt kaos oppe i Senja, fordi der er så mange autocampere. Især nordmænd, som ankommer, parkerer og venter på den næste færge.«