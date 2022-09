Lyt til artiklen

»Han var chokeret og forvirret over, hvad der skete.«

Tirsdag aften sov den sidste leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, ind i en alder af 91 år. Nu sætter en af hans nærmeste ansatte ord på, hvordan den sidste tid var.

Og den var præget af chok.

Chok over den russiske krig i Ukraine. Det fortæller Pavel Palaztsjenko, der gennem 37 år arbejdede som Gorbatsjovs tolk og havde kontakt med ham til det sidste, i et interview med Reuters.

Pavel Palaztsjenko arbejdede i 37 år sammen med Mikhail Gorbatjov.

Da de to talte i telefon sammen for nogle uger siden, lagde tolken – ifølge egen forklaring – mærke til, hvor traumatiseret den tidligere sovjetiske leder var af begivenhederne i Ukraine, ligesom Gorbatjov ifølge tolken var psykisk knust over Moskvas forværrede forbindelser til Kyiv.

»Det er ikke kun den operation, der begyndte den 24. februar (hvor Rusland indledte krigen mod Ukraine, red.), men hele udviklingen af ​​forholdet mellem Rusland og Ukraine gennem de seneste år, der var et virkelig, virkelig stort slag for ham. Det knuste ham virkelig følelsesmæssigt og psykologisk,« fortæller Palaztsjenko.

»Det var meget tydeligt for os i vores samtaler med ham, at han var chokeret og forvirret over, hvad der skete (efter de russiske troppers indtog i Ukraine i februar, red.) af alle mulige årsager. Han troede ikke kun på det russiske og ukrainske folks nærhed, han troede, at de to nationer var forbundet,« tilføjer han.

Ifølge den mangeårige tolk troede Gorbatjov stadig på grundideen om en Sovjetunion, men han ville aldrig været gået i krig for at genoprette unionen, som han var den sidste leder af fra 1985 til 1991.

»Jeg kan ikke forestille mig, at han ville sige: 'Det er det, vi gør, og jeg vil gøre alt for at påtvinge det (over andre lande, red.)'. Nej,« siger Palaztsjenko til Reuters.

Gorbatjov var leder frem til Sovjetunionens opløsning i den sidste del af hans regeringsperiode.

Undervejs forhandlede han nedrustningsaftaler med USAs daværende præsident, Ronald Reagan, og han blev sat i forbindelse med begreberne 'perestrojka' (russisk for 'omstrukturering') og 'glasnost' (russisk for 'åbenhed, offentlighed').

Alt sammen var med til at føre til Sovjetunionens opløsning og afslutningen på Den Kolde Krig, og i 1990 fik Gorbatjov Nobels Fredspris for sin indsats for nedrustning.