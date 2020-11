Han remser dem op én efter én. Republikanske senatorer der har »udvist ekstrem foragt« for Donald Trump.

»Jeg bryder ikke noget løfte om journalistisk fortrolighed ved at fortælle det her,« siger Carl Bernstein.

Den anerkendte journalist har smidt lidt af en bombe i efterspillet til det amerikanske præsidentvalg. Såmænd på Twitter.

På baggrund af samtaler med kollegaer, stabsmedlemmer, lobbyister og medarbejdere i Det Hvide Hus navngiver Carl Bernstein nu 21 republikanske senatorer, der altså angiveligt »gentagende gange« har udrykt sig voldsomt kritisk om partiets absolutte toppolitiker: Den siddende præsident. Og om hans »manglende egnethed« til at have lige præcis det job.

De 21 senatorer Her er de 21 republikanske senatorer, som Carl Bernstein navngiver – og som angiveligt har udtalt sig kritisk om Donald Trump: Rob Portman, Ohio

Lamar Alexander, Tennessee

Ben Sasse, Nebraska

Roy Blunt, Missouri

Susan Collins, Maine

Lisa Murkowski, Alaska

John Cornyn, Texas

John Thune, South Dakota

Mitt Romney, Utah

Mike Braun, Indiana

Todd Young, Indiana

Tim Scott, South Carolina

Rick Scott, Florida

Marco Rubio, Florida

Chuck Grassley, Iowa

Richard Burr, North Carolina

Pat Toomey, Pennsylvania

Martha McSally, Arizona

Jerry Moran, Kansas

Pat Roberts, Kansas

Richard Shelby, Alabama

Men journalisten, der i 1970erne stod bag tidligere præsident Richard Nixons fald med de historiske Watergate-afsløringer, kommer også med en barsk kritik af netop de 21 senatorer for at have holdt mund udadtil.

»Med få undtagelser har deres feje, offentlige stilhed hjulpet til med at muliggøre Trumps mest skadelige opførsel – hvilket inkluderer hans underminering og miskreditering af USAs valgsystem,« skriver Carl Bernstein også.

Han refererer til, at Donald Trump siden valget 3. november har forsøgt at omstøde resultatet, der har givet sejren – også efter flere omtællinger i enkelte stater – til den demokratiske kandidat, Joe Biden. Det er sket gennem påstande om valgsvindel og retssager i flere stater, hvoraf næsten alle dog er blevet tabt.

Carl Bernstein fortæller videre til CNN, at hans viden om de 21 senatorers holdning til Donald Trump kommer efter »to-tre års samtaler« med nøglepersonerne eller folk tæt på dem.

Carl Bernstein har sat navne på 21 Trump-kritiske senatorer. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Carl Bernstein har sat navne på 21 Trump-kritiske senatorer. Foto: Liselotte Sabroe

Afsløringerne er dog ikke blevet vel modtaget.

Godt nok har flere af de navngivne senatorer i de seneste dage opfordret præsidenten til at opgive sin fortsatte kamp for at vende valget på hovedet, men flere afviser totalt Carl Bernsteins påstande om, at de skulle have »ekstrem foragt« for USAs øverste leder:

»Washington-journalister bør tænke sig om, inden de videreformidler ubekræftede andenhånds-rygter. Det kan måske være med til at genopbygge noget af den tabte tillid,« siger en talsperson for Iowa-senator Chuck Grassley.

Imens lyder det fra en talsmand for Ohio-senator Rob Portman, at »han aldrig har talt med hr. Bernstein, og vi ved ikke, hvor han har fået de falske oplysninger fra«.

Donald Trump morer sig med Florida-senatorer Rick Scott. Foto: MARK WALLHEISER Vis mere Donald Trump morer sig med Florida-senatorer Rick Scott. Foto: MARK WALLHEISER

En talsmand for Florida-senator Rick Scott konstaterer, at »listen er dum og fortjener ikke en reaktion. Carl Bernstein ved ikke, hvad han taler om«.

Carl Bernstein har til CNN i øvrigt også sagt om de 21 senatorer:

»Mange af dem, hvis ikke de fleste, var glade for at se Donald Trump tabe valget, så længe senatet stadig kunne blive kontrolleret af republikanerne,« har det lydt.

Lige præcis den detalje er dog stadig ikke gået i opfyldelse. I staten Georgia skal der nemlig 5. januar være omvalg om to pladser i netop senatet. Vinder demokraterne begge sæder, har republikanerne ikke længere flertal.

B.T. beskrev allerede mandag, hvordan det republikanske bagland i stigende grad er begyndt at udtrykke et ønske om, at Donald Trump bør anerkende valgnederlaget.

Sent samme dag kunne Joe Biden så officielt begynde processen med at overtage præsidentposten i USA og få sin administration på plads – det skete, da det føderale organ General Services Administration (GSA) anerkendte demokraten som valgets vinder.