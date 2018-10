En tidligere ejer af en ejendom i Oregon, USA, er blevet sigtet for at overfalde en FBI-agent med en kørestol, der var påsat en fælde.

Politiet ankom til et hjem i den lille by Williams den 7. september, skriver avisen New York Post.

Manden, der bad dem om at komme, var en ejemdomsmægler, der havde fået til opgave at sælge ejendommen.

Han havde i stedet fundet en seddel om, at den 'nu var beskyttet af improviserede anordninger'. Det rapporterer avisen The Oregon/Oregon Live i sin mandagsudgave.

Da politiet endelig rykkede ud, mere end en uge efter, med bombenhed og FBI-folk, var de forberedt på lidt af hvert.

Ifølge en klage, der er indleveret til retten i Medford, så fandt politifolkene fælder over hele ejendommen.

Fra partisansøm til et boblebad, der var rullet om på siden og klar til at rulle ned over enhver, som rørte ved snubletråden.

»Det var ligesom en scene fra filmen om Indiana Jones: Harrison Ford er tvunget til at løbe fra et stor sten, som han uden at vide det, satte i gang,« lød det i klagen.

Efter de var kommet forbi boblebadet, nærmede politiets bombeenhed og en FBI-agent ejendommens forstærkede dør. Den sprængte de åben.

Inde i hjemmet kom de til at skubbe til en kørestol, der var udstyret med fiskesnøre, ammunition og flere andre ting. Eksposionen, der fulgte, sårede agenten.

Da de fik taget et røntgenbilledede af agentens ben, fandt det et .410 hagl fra en bøsse i benet, står der i retsdokumentet.

Alle de våben, der var skjult på ejendommen, var fabrikeret af den 66-årige Gregory Rodvelt. Han var blevet tvunget til at miste sin ejendom, fordi han havde uoverensstemmelser med sin mor.

For øjeblikket sidder Gregory Rodvelt i Arizonas Maricopa-fængsel.

Han er midt i en anden sag, og han har nægtet at få en forsvarer, udpeget af retten, i kørestols-sagen. Det skriver avisen Mail Tribune.

Egentlig havde Gregory Rodvelt siddet i fængsel siden april 2017.

Men retten satte ham fri i midten af august, så han havde to uger til af forberede ejendommen til salg.