Russiske soldater er set hæve et sovjetisk flag flere steder i de besatte dele af Ukraine. Men hvorfor? Og hvorfor et sovjetisk – og ikke et russisk – flag?

Det har sin forklaring – for der er bestemt ikke tale om et hvilket som helst sovjetisk flag.

Historieinteresserede vil sikkert nikke genkendende til billeder som det herunder, hvor en soldat hæver det sovjetiske flag med hammer og segl – og inskriptioner som viser hvilket regiment soldaten tilhørte – over Reichstag i Berlin 9. maj 1945.

Billederne er siden blevet et ikonisk symbol på den endelige sejr over nazisterne.

Det er dét flag – også er kendt som 'sejrsflaget' – som nu dukker op flere og flere steder i Ukraine. Det skriver CNN.

Timingen er ikke tilfældig.

For den største russiske helligdag er netop 9. maj, hvor sejren over Nazityskland fejres og markeres med pomp og pragt og en stor militærparade på Den Røde Plads i Moskva.

Flere eksperter og analytikere har peget på, at Vladimir Putin ønsker at kunne fremvise en eller anden form for sejr i sin 'særlige militæraktion' – som invasionen af Ukraine kaldes i Rusland – netop denne dag.

Et af billederne af den soldat som hævede det sovjetiske flag over Reichstag i Berlin i 1945. Foto: Yevgeniy Khaldei/EPA

Og her kommer det ikoniske 'sejrsflag' ind i billedet.

Ifølge CNN ved de russiske soldater i Ukraine udmærket godt, at den russiske ledelse – med Putin i spidsen – har store planer for fejringen af 9. maj.

Derfor har russiske enheder ifølge det amerikanske medie hævet netop sejrsflaget over besatte ukrainske byer som Kherson, Kreminna og Henichesk.

I sidstnævnte by er en statue af Sovjetunionens grundlægger og første leder Vladimir Lenin også blevet genopstillet – til stor vrede blandt flere ukrainere.

Her ses det sovjetiske flag vaje over regionsrådsbygningen i den af Rusland besatte ukrainske by Henichesk. Bemærk også den genopstillede Lenin-statue. Foto: Facebook

Det er også værd at bemærke, at Putin flere gange har givet udtryk for, at 'den særlige militæraktion' blev indledt for at 'afnazificere' Ukraine.

Også i den forbindelse kan 'sejrsflaget', som blev selve symbolet på sejren over Nazityskland i 'Den Store Fædrelandskrig' – som Anden Verdenskrig kaldes i Rusland – måske komme til at spille en rolle.

Du kan følge udviklingen i krigen mellem Rusland og Ukraine i vores live-blog.