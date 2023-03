Lyt til artiklen

Omkring 6.000 kilometer væk fra den ukrainske slagmark holder man godt øje med krigens udvikling.

Og ikke mindst med de våben, der er blevet tilført fra USA.

For ifølge Reuters er man i Kina »bekymret« over det amerikanske udstyrs formåen – især set i lyset af, at den kinesiske hær selv kan risikere at skulle stå over for de samme våben i kampsituationer. En potentiel kampscene kunne i fremtiden være Taiwan.

Nyhedsbureauet har studeret artikler og krigsrapporter fra militære kinesiske researchere, der har analyseret krigen mellem Ukraine og Rusland.

En ukrainsk soldat med et Javelinmissilsystem. Foto: GLEB GARANICH

Her fremgår af dokumenter, at man fra kinesisk side hovedsageligt ser med bekymring på to helt specifikke former for amerikansk materiel:

De Elon Musk-udviklede Starlink-satellitforbindelser, der har været afgørende for intern ukrainsk kommunikation. Ifølge kinesiske researchere skal der findes måder »at skyde dem ned på eller gøre dem ubrugelige«. Og det bliver beskrevet som »presserende«, at Kina selv får udviklet lignende systemer.

De håndholdte Stinger- og Javelinmissiler, der har »udrettet alvorlig skade på russiske kampvogne, armerede køretøjer og krigsskibe«.

Derudover har man fra kinesiske side også analyseret på, om det kinesiske militær skal være bekymret for Himars-missilsystemerne.

Samtidig har man i Kina også kigget på den udbredte brug af droner, og der er blandt researcherne en konsensus om, at »de ubemandede luftfartøjer vil sparke døren ind i fremtidige krige«.

Også den russiske indsats er blevet bedømt.

En ukrainsk soldat håndterer en Starlink. Foto: CLODAGH KILCOYNE

Og der har været fokus på de russiske strabadser gennem mere end et år. Forældet taktik og mangel på centraliserede kommandoveje bliver nævnt, mens det videre bliver beskrevet, hvordan Rusland ikke har kunnet matche de efterretninger Ukraine har fået fra NATO.

Samtidig er visse aspekter ved den russiske hær blevet sammenlignet med den kinesiske hær på punkter, hvor der er ligheder. Eksempelvis forkærligheden for at transportere tropper med tog, der har vist sig at være sårbart.

Ligeledes er den manglende russiske erfaring med krige blevet udpenslet. Det samme er tilfældet med den kinesiske hær, der trods stor volume reelt ikke har været i aktion i mere end fyrre år.

De dokumenter, som Reuters har gransket, har været offentligt tilgængelige. Det vides ikke præcist, hvordan landets hær forholder sig til oplysningerne.