Over hele verden mindes og hyldes den afdøde britiske monark dronning Elizabeth, som sad på tronen i en menneskealder, før hun torsdag gik bort i en alder af 96 år.

Flere berømte bygningsværker blev benyttet til lejligheden – et af dem på en overraskende måde.

Hvor bygningsværker som Empire State Building i New York og den berømte kristusstatue Cristo Redentor i Rio de Janeiro blev lyst op i det britiske flags farver i dagens sørgelige anledning, skete det stik modsatte for Paris varetegn.

Som du kan se i videoen herunder, gik Eiffeltårnet helt i sort præcis ved midnat.

Eiffel Tower goes dark to honor Her Majesty The Queen! #QueenElizabeth #eiffeltower pic.twitter.com/VLBQVKXoYl — Tim Schölla (@timschoella) September 8, 2022

Det skete for at vise Frankrigs sorg over tabet af dronning Elizabeth, som præsident Emmanuel Macron i sit mindeord beskrev som 'venlig af sind' og 'en ven af Frankrig', som 'markerede sit land og århundrede som aldrig før'.

Efterfølgende kom belysningen da også tilbage på Eiffeltårnet – og ikke som før blackoutet.

Præcis som det var tilfældet i New York, Rio de Janeiro og på bygningsværker andre steder rundt om i verden, blev Eiffeltårnet lyst op i røde, blå og hvide farver.

This evening the #EiffelTower on the Las Vegas Strip twinkles purple to honor the life of Her Majesty, Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/Y0i0gIjn9d — Paris Las Vegas (@ParisVegas) September 9, 2022

I Brasilien har præsident Jair Bolsonaro erklæret tre dages landesorg som følge af dronning Elizabeths død.

»Når livet synes svært, så lægger de modige sig ikke ned og accepterer nederlag. I stedet er de endnu mere fast besluttet på at kæmpe for en bedre fremtid – med disse ord viser dronning Elizabeth II, hvorfor hun ikke bare var briternes dronning, men en dronning for os alle,« skriver Bolsonaro på Twitter.

Dronning Elizabeth sov stille ind på Balmoral Slot i Skotland omringet af en stor del af den royale familie.

Hun blev kronet som dronning helt tilbage i 1952 og nåede at sidde på den britiske trone i 70 år – længere end nogen anden regent i landets historie.

Herunder kan du se billeder fra nogle af de berømte bygningsværker og steder rundt om i verden, hvor dronning Elizabeth mindes.

Her er det Cristo Redentor i Rio de Janeiro. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix Vis mere Her er det Cristo Redentor i Rio de Janeiro. Foto: Mauro Pimentel/Ritzau Scanpix

Empire State Building blev lyst op i det britiske flags farver natten til fredag. Foto: Alex Kent/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Empire State Building blev lyst op i det britiske flags farver natten til fredag. Foto: Alex Kent/AFP/Ritzau Scanpix

Den afdøde dronning blev også mindet på Times Square i New York. Foto: David Dee Delgado/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den afdøde dronning blev også mindet på Times Square i New York. Foto: David Dee Delgado/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

