Efter flere uger med spændinger på grænsen mellem Ukraine og Rusland, har bekymringerne nu også slået rod i borgerne i Ukraines hovedstad, Kiev.

Det er især den amerkianske præsident Joe Bidens udmelding fredag, der har fået stemningen til at skifte.

Her sagde han, at han var sikker på, at Rusland ville invadere Ukraine.

Det slår B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg fast.

»Vejene ud af Kiev har været proppede i weekenden. Tidligere har mange i Kiev ment, at det blandt andet var pressen, der var med til at piske en stemning op.«

»Der er ingen tvivl om, at mange Kiev-borgere ser mere seriøst på situationen nu. Alvoren er gået op for dem, hvor man måske tidligere har stukket hovedet i busken,« siger han.

Det er denne alvor, der har fået vejene til at strømme med biler.

»De, der kan, er taget væk eller overvejer at gøre det. Det er som oftest folk med penge, biler eller som har familie vestpå.«

Eksperter: Tre muligheder B.T. har talt med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen, som ser tre forskellige scenarier, hvis det kommer til en russisk invasion af Ukraine. Lille invasion Siden 2014 har der været kampe i det østlige Ukraine, hvor prorussiske separatister med hjælp fra Rusland har kæmpet for løsrivelse. Her kunne Ruslands præsident Putin sætte ind. Selvom det er den 'lille invasion', vil der formentlig være store tab på begge sider. Mellemstor invasion Ud over de østlige områder kunne Rusland vælge at tage kysten langs Sortehavet og ved Krim-halvøen. Det ville skabe en landadgang til området, som russerne ulovligt tog i 2014. Samtidig kunne man med en knibtangsmanøvre nordfra tage Kiev og indsætte en russisksindet regering. Fuld invasion Det værste scenarie for Ukraine er en fuld invasion. Her vil man formentlig forsøge at tage territorie helt til Dnepr-floden, der løber gennem Ukraines hovedstad, Kiev. Det bliver dog set som usandsynligt, da det vil være en ekstremt dyr aktion, og Ruslands økonomi i forvejen er presset.

B.T. har tidligere talt med ukrainere i Kiev. Olga Nitun har for eksempel fortalt om en skræmmende besked, hendes veninde fik, da hun skulle aflevere barn i børnehaven.

»Hun skulle huske at give barnet en flaske vand med, fjerne alle reflekser fra barnets tøj og skrive barnets blodtype på et kort samt et telefonnummer,« siger hun i interviewet med B.T.

Da prorussiske separatister begyndte at kæmpe i 2014, var Olga Skihin ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Foto: privatfoto Vis mere Da prorussiske separatister begyndte at kæmpe i 2014, var Olga Skihin ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Foto: privatfoto

Ifølge Jakob Illeborg, der kun afbrudt af et par dages pause har opholdt sig i Kiev i flere uger, er Kiev dog ingen spøgelsesby.

»Der er stadig mennesker på gaden, men ikke mange. Der er ingen tvivl om, at det bærer hen imod, at folk skal tage stilling til, hvad de gør lige nu og her, og hvad planen skal være på sigt,« lyder det fra B.T.s internationale korrespondent i Kiev.