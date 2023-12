For første gang nogensinde har en kirurg udført en nervetransplantation af iskiasnerven fra en patients amputerede fod til dens paralyserede hånd.

Det skriver flere internationale medier, herunder Reuters.

Det var 55-årige Marcello Gavgilio, der lagde krop til den historiske nervetransplantation, og kirurg Paolo Titolo, der stod bag operationen, som fandt sted på et hospital i Torino i Italien.

Operationen, der tog 12 timer, skete efter fire års intensive studier og bliver beskrevet som banebrydende.

Marcello Gaviglio kort efter transplantationen. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Marcello Gaviglio kort efter transplantationen. Foto: Massimo Pinca/Reuters/Ritzau Scanpix

For hvis den 55-åriges hånd kommer til at fungere igen, vil det skabe håb for andre patienter, der lider af lignende nerveskader.

Marcello Gavgilio mistede funktionaliteten i hånden efter en bilulykke, hvor han samtidig fik amputeret sit venstre ben fra knæet og ned.

Det er således den 55-åriges iskiasnerve fra det amputerede ben, som nu har erstattet de skadede nerver i hans hånd.