Efterretningstjeneste har ransaget eks-præsidents hjem og fundet kufferter fyldt med millioner af euro.

Sudans justitsminister vil nedsætte en særlig komité, som skal lede efterforskning af korruption, offentlige penge og kriminel aktivitet.

Beslutningen er truffet, efter at efterforskere har undersøgt beskyldninger om, at den afsatte præsident Omar al-Bashir har hvidvasket store beløb og var i besiddelse af megen udenlandsk valuta, som ingen har kunnet redegøre for, siger juridiske kilder i Khartoum.

Kilderne siger, at den militære efterretningstjeneste har ransaget Bashirs hjem og fundet kufferter fyldt med 351.000 dollar og seks millioner euro samt fem millioner af sudanesiske pund.

- Den tidligere præsident vil blive afhørt i et fængsel forud for en retssag mod ham, siger kilderne.

To af eks-præsidentens brødre er også anholdt og sigtet for korruption.

Det militærstyre, der nu leder landet, har tidligere sagt, at Bashir ikke umiddelbart vil blive overført til Haag, hvor Den Internationale Straffedomstol (ICC) vil stille ham til ansvar for krigsforbrydelser i Darfur-provinsen.

I stedet vil Bashir blive stillet for en domstol i hjemlandet.

Bashir blev fjernet fra præsidentposten i sidste uge efter flere måneders store demonstrationer mod hans styre.

Demonstrationerne fortsætter med krav om, at der indsættes et civilt styre.

Militærstyret, der ledes af Abdel Fattah al-Burhan, har lovet, at der vil blive holdt valg inden for de næste to år.

Iaggtagere siger, at kampen mod korruption betyder, at alle fra det tidligere regime kan risikere at blive retsforfulgt.

