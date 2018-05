Mere end 50 personer er blevet diagnosticeret med en sjælden type øjenkræft i USA. Til trods for at blot omkring seks ud af en million mennesker får diagnosen, går 38 af de diagnosticerede personer på det samme universitet. Forskere ved endnu ikke hvorfor.

Det skriver CNN.

På Auburn University i USA er mindst fire personer døde af sygdommen.

Juleigh Green var den første, der blev diagnosticeret med sygdommen i 1999. Hun blev kureret efter en øjenoperation i 2000. Siden har hun startet en Facebook-gruppe for personer, der lider af sygdommen og en organisation, der samler penge ind til forskning om sygdommen.

Kræfttypen hedder 'ocular melanoma'. Symptomerne er generelt et sløret syn, pletter i synsfeltet og forværring af synet. Der er endnu ikke fundet en konkret kur mod sygdommen. Strålebehandling og operationer kan dog bidrage til bedre og længere livskvalitet. I værste fald er man nødsaget til at få fjernet øjet. Det vides endnu ikke, hvorfor man får sygdommen.

Allyson Allred, der også er tidligere elev på Auburn University, blev diagnosticeret i 2001 med øjensygdommen, da hun var 31 år. Hun var den anden person i sin vennegruppe, der fik diagnosen.

»Jeg fortalte min læge, at jeg samtidigt havde to venner med den samme form for cancer. Og så begyndte man at undersøge, om der var en sammenhæng,« siger Allyson Allred til CNN.

Allyson Allred har indtil videre gennemgået to leveroperationer og modtaget stråling for at formindske sine tumorer, som har spredt sig til mindst ni steder i hendes krop. Blandt andet til hendes hjerne.

Hun mener ikke, det er tilfældigt, at så mange i samme omgangskreds har fået diagnosen, uden at hun har en forklaring. Hun og mindst to andre med sygdommen boede i samme område og var uddannelsesledere.

Personer med lys øjenfarve og lys hud og dem, der udsættes for mest kunstig UV-stråling, som for eksempel ved solarie, er dem, der har højst risiko for at få sygdommen.

'Alabama Department of Public Health' fortæller til CNN, at der ikke er blevet fundet en grund til, at personer fra samme skole og område, får diagnosticeret kræfttypen.