Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De særprægede smedejernsporte ved Petter Stordalen nyistandsatte hotel står der stadig. Intakt.

»Det er over mit lønniveau og langt uden for mit kompetenceområde,« som milliardæren afvisende siger til norske Børsen.

I Oslo-bydelen Frogner har hotel- og rejsekongen netop indviet et nyt luksushotel, Sommerro, der er spækket med nyt og eksklusivt design – men især den gamle port fra 1931 har vakt opsigt.

For den er udsmykket med et symbol, der utvivlsomt vækker dystre minder om et grusomt kapitel i verdenshistorien.

Sådan ser Sommerros facade ud. Foto: Pr-foto/Chris Aadland Vis mere Sådan ser Sommerros facade ud. Foto: Pr-foto/Chris Aadland

Hagekors.

I alt 30 styk er der placeret på portene, der fører ind til hotellets baggård.

Og det er faktisk en detalje, som også har et særskilt afsnit på hotellets hjemmeside under overskriften: 'Hvorfor er der hagekors på porten?'

Her fremgår det, at bygningen, der i dag er blevet til hotellet Sommerro oprindeligt blev bygget i 1931 som hovedkontor for Oslo Lysverker, den kommunale elcentral.

Der er bevaret andre detaljer fra det gamle elektricitetscentral. Foto: Pr-foto/Chris Aadland Vis mere Der er bevaret andre detaljer fra det gamle elektricitetscentral. Foto: Pr-foto/Chris Aadland

Dengang blev svastika-tegnet brugt som symbol for strøm og elektricitet i Norge, og derfor endte de på bygningens port får år inden, at Adolf Hitler satte tegnet på Tysklands nationalflag og gik i krig med det.

»Efter Anden Verdenskrig blev det diskuteret, om støbejernsportene burde fjernes,« står der på Sommerros hjemmeside:

»Ledelsen i Oslo Lysverker besluttede at lade dem stå. Mange forbi passerende har stillet spørgsmål, men smedejernsportene er i lighed med resten af byggeriet en del af Oslos historie, som vil blive bevaret.«

Og det sker altså på trods af, at tilstedeværelsen af hagekorsene flere gange gennem årene har været udsat for kritik.

Petter Stordalen vil ikke forholde sig til, om det er rigtigt at bevare portene.

»Jeg har lært en ting i livet: Jeg udtaler mig ikke og ikke stærke holdninger til ting, jeg ikke har specielt meget styr på. Det er et princip i mit liv,« siger han til norske Børsen.