Donald Trumps tidligere kampagnechef anklages for at have løjet over for holdet bag Rusland-undersøgelsen.

Den særlige anklager Robert Mueller beskylder præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort for at have løjet over for efterforskere i forbindelse med Muellers Rusland-undersøgelse.

Det fremgår af retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Manafort, der fra juni til august 2016 var kampagnechef for den daværende præsidentkandidat Donald Trump, anklages dermed for at have overtrådt det forlig, han har indgået med myndighederne.

Anklagerne mener, at Manafort har "begået føderale forbrydelser", efter at han gik med til at samarbejde med holdet bag undersøgelsen.

De mener således, at den tidligere kampagnechef har løjet "om flere forskellige emner". De har opfordret en dommer til at fastlægge en dato, hvor der kan fældes dom over Manafort.

Manafort afviser at have løjet. Hans advokater siger i samme retsdokumenter, at han mener at have "givet sandfærdige oplysninger". Det skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/