Paul Manafort har flere gange løjet over for efterforskere på trods af at have indgået forlig, lyder anklage.

Den særlige anklager Robert Mueller beskylder præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort for at have løjet over for efterforskere i forbindelse med Muellers Rusland-undersøgelse.

Det fremgår af retsdokumenter.

Manafort, der fra juni til august 2016 var kampagnechef for den daværende præsidentkandidat Donald Trump, anklages dermed for at have overtrådt det forlig, han indgik i september.

Her gik han med til at samarbejde med Mueller. Mueller, der er tidligere FBI-chef, står i spidsen for en efterforskning af mulig russisk indblanding i præsidentvalgkampen i 2016.

Manafort var anklaget for flere kriminelle forhold, før han indgik forlig med Mueller. I forbindelse med den aftale fik han sænket antallet af forhold fra syv til to. Han erkendte sig skyldig i dem begge.

Men siden da har Manafort altså ikke overholdt aftalen. Det mener Mueller.

Den særlige anklager mener, at Manafort har løjet og dermed begået nye forbrydelser. Han kan heller ikke vide sig sikker på at få nedsat sin straf for forbrydelser, han har indrømmet. Det skriver The Guardian.

Anklagerne mener, at Manafort har "begået føderale forbrydelser", efter at han gik med til at samarbejde med holdet bag undersøgelsen.

De mener, at den tidligere kampagnechef har løjet om "flere forskellige emner". De har opfordret en dommer til at fastlægge en dato, hvor der kan fældes dom over Manafort.

Manafort afviser at have løjet. Hans advokater siger i samme retsdokumenter, at han mener at have "givet sandfærdige oplysninger".

Den tidligere kampagnechef har holdt flere møder med holdet bag Rusland-undersøgelsen efter sin aftale i september. Han sidder fængslet, mens han afventer sin dom. Han står over for flere års fængsel.

Det ene forhold, han har indrømmet, dækker over økonomiske lovovertrædelser. Herunder hvidvaskning, skattesvindel og manglende registrering som en aktør på vegne af en fremmed magt.

Det andet dækker over forhindring af rettens gang ved at påvirke vidner.

