Det bliver bare for meget, hvis hans egen familie skal til lommerne for at få råd til at betale for hans begravelse, når den tid kommer.

Det er tilsyneladende bevæggrunden for, at den tidligere sværvægtsbokser 72-årige Ronnie Russell nu vil sælge den medalje, han fik for at springe til hjælp, da prinsesse Anne blev forsøgt kidnappet i 1974.

George Medaljen fik han for at komme til undsætning, da en bevæbnet Ian Ball forsøgte at tage det kongelige medlem til fange i det centrale London den 20. marts samme år.

Prinsesse Anne var sammen med sin daværende mand, Mark Phillips, på vej til Buckingham Palace, da deres bil blev tvunget til at stoppe.

Prinsesse Anne ankommer til Hamborg i 2017. Foto: Georg Wendt

Det var Ian Ball, som standsede sin Ford Escort foran den royale bil, sprang ud og åbnede ild med en pistol. Det skriver Sky News.

Ægteparret slap uden men, men Annes personlige livvagt og en chauffør blev ramt af skud. Også en politimand og en journalist blev ramt.

Ronnie Russell så det hele ske, og han gav Ball et slag og optrådte som et menneskeligt skjold for prinsessen.

Dengang var han 28 år, og han var tilfældigt på vej til sit hjem i Kent, da han kom forbi, hvad han troede var et raserianfald.

Storbritanniens prinsesse Anne sammen med sin nuværende mand, kommandør Timothy James Hamilton Laurence, ved dronningens diamantjubilæum. Foto: GLYN KIRK

At han besluttede sig for at gribe ind, var uden tvivl særligt godt, da prinsessen og kaptajn Phillips kun havde en enkelt kongelig livvagt med den aften.

Ian Ball blev anholdt, sigtet for mordforsøg og for at forsøge at kidnappe prinsesse Anne.

Han erklærede sig skyldig i to mordforsøg og i kidnapningen og blev sendt til behandling på et psykiatrisk hospital, hvor han stadig er indlagt.

Ronnie Russell blev hædret af dronning Elizabeth den 26. november 1974.

Han indrømmer blankt, at han føler, at han 'forråder' dronningen ved at sælge sin medalje.

Auktionshuset vurderer, at den kan indbringe ham mindst 130.000 kroner.

Ifølge Ronnie Russell er hans helbredstilstand blevet dårligere med årene. Specielt da han har haft flere slagtilfælde.

»Jeg er egentlig meget ked af det. Jeg var beæret over at modtage den, men jeg er blevet tvunget ud i denne situation,« siger han.