Fremover kan forbrugere spare penge på deres Netflix abonnement, hvis de er villige til at se reklamer undervejs i deres yndlingsserie eller film.

Men reklamerne, som for mange nok nærmere er et irritationsmoment end en kærkommen pause, er altså kun henvendt til de voksne.

Børnene slipper således med stor sandsynlighed helt for reklamerne.

I hvert fald til en start, skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg, der har talt med kilder tæt på processen.

Læg dertil at nye film også vil blive holdt reklamefri.

Ved at indføre reklamer kan Netflix nedbringe prisen på et abonnement og derved måske forhindre flere kunder i at flygte fra streamingtjenesten.

I årets første tre måneder mistede Netflix 200.000 abonnenter, og siden da er det kun gået ned ad bakke med de betalende kunder.

Analytikere estimerer ifølge Bloomberg, at Netflix kan tjene mellem tre og fire milliarder dollar, svarende til omkring 22-30 milliarder kroner, i løbet af et år på annoncesalg.