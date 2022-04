Sjældent er én mand blevet analyseret så meget, som den russiske præsident er blevet.

For siden den russiske invasion af Ukraine har hele verden fokuseret på Ruslands præsident Vladimir Putin.

Vladimir Putins kropssprog. Hans bevægelser. Helbred. Og hans ord er blevet genstand for utallige analyser og undersøgelser.

Senest har Vladimir Putins bemærkelsesværdige gang vakt opsigt.

Når præsidenten går, holder han nemlig sin højre hånd ned langs siden, mens den venstre hånd svinger på livet løs.

Ifølge et forskerhold går Vladimir Putin specielt, fordi hans gang er tilpasset den intensive træning i skydevåben, som han fik i KGB. Med andre ord er han altid klar til at gribe pistolen i højre side.

Men nu er det Vladimir Putins stemme, der er blevet analyseret.

Og noget tyder på, at han er en presset mand. Det skriver news.com.au.

Ifølge en rapport, der analyserer Vladimir Putins stemme, er den russiske præsidents stressniveau i stemmen alt for højt.

»Hans vokale stressniveauer var over 40 procent højere end normalt,« konkluderer analysen fra Risk Measurement Technologies fra et tv-møde 10. marts.

Fra dette møde er Vladimir Putins stemme blevet analyseret. Vis mere Fra dette møde er Vladimir Putins stemme blevet analyseret.

Rapporten, der undersøger Vladimir Putins stemme, bygger på offentlige optrædener mellem 1. februar og 18. marts.

Kanji Okazaki, der er risikomålingschef, fortæller, at stressmålingsteknikken måler, hvordan fysisk stress påvirker en persons stemmebånd og luftveje.

Han forklarer, at slimhinden og musklerne i stemmebåndene bliver mere og mere komprimerede i takt med stressen.

Kanji Okazaki er ikke i tvivl om, at Vladimir Putins hårde ydre viser tegn på stigende indre stressniveauer.

Faktisk har bestemte taler fra Vladimir Putin indikeret, at han har vist tegn på psykisk ustabilitet, forklarer Kanji Okazaki.

En russisk familie ser Vladimir Putin holde en tale i fjernsynet. Taler som denne er blevet analyseret og undersøgt. Vis mere En russisk familie ser Vladimir Putin holde en tale i fjernsynet. Taler som denne er blevet analyseret og undersøgt.

Det er måske med god grund, at Vladimir Putin er en kende ustabil.

Lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen kalder den seneste udvikling i krigen »et markant nederlag.«

»Jeg er af den opfattelse, at Rusland har opgivet at indtage Kyiv og fremtvinge et regimeskifte, som det ser ud nu. Og det er jeg sikker på, var nummer et på Ruslands liste, da de gik ind i Ukraine,« siger han til B.T.

Mediet skriver, at validiteten af stemmeanalyserne ikke er høj nok til, at analysen kan bruges som direkte sammenhæng for en persons mentale tilstand.

Men analyserne kan bruges som en indikator i det store billede til at forstå forskellige tilstande hos mennesker.