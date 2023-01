Lyt til artiklen

Detaljerne om anholdelsen af mafiabossen Matteo Messina Denaro kommer nu frem.

Denaro, der har været på flugt fra politiet i 30 år, var lederen af den sicilianske mafia Cosa Nostra. Ifølge BBC var anholdelsen af ham utrolig stille og rolig hans blodige fortid taget i betragtning.

Denaro var på vej til en café, da han blev passet op af en politimand, der spurgte, hvad han hed. Og Denaro svarede:

»Du ved jo godt, hvem jeg er. Jeg er Matteo Messina Denaro.«

Mafia-bossen Matteo Messina Denaro blev anholdt i Palermo mandag. Nu fortæller politiet om detaljerne.

Mafiabossen er i løbet af de 30 år blevet spottet både i Venezuela og Holland, men han blev altså fanget i Palermo på Sicilien. Han vandrede simpelthen rundt i gaderne, hvor Cosa Nostra huserer.

Mange italienere har haft utroligt svært ved at forstå, hvordan en så eftersøgt mand har kunnet gemme sig så længe.

Til B.T. fortæller Morten Beiter, der er journalist på Weekendavisen og har skrevet flere bøger om den italienske mafia:

»Spørgsmålet er, om det er et stykke brilliant politiarbejde, eller om Denaro har fundet ud af, at han i virkeligheden vil kunne få bedre behandling for sin sygdom i fængslet. Mange italienere siger i hvert fald, at man ikke kan gemme sig i 30 år, uden at der er lusk med i spillet,«

På en pressekonference hældte politiet tirsdag ikke overraskende til den først teori om et godt stykke politiarbejde. Det blev afvist, at politiet havde fået et insidertip om, hvor Denaro befandt sig.

I stedet skulle triumfen bestå af lige dele gammeldags politiarbejde og hjælp fra moderne teknologi.

Flere end 100 personer er i årenes løb blevet anholdt i jagten på Denaro. Herunder flere søskende. Og samtidig blev der installeret aflytningsudstyr hos flere familiemedlemmer.

Familien har formentligt kendt til afhøringerne, og de talte kun om sygdommen kræft i generelle vendinger. Men politiet opsnappede snakken om sygdom og kombinerede det med rygterne om, at Denaro var alvorligt syg.

De samlede detaljerne om alle kræftpatienter født i 1962 nær Trapani i den vestlige del af Sicilien. Først kom de ned på 10 mistænkte, siden fem, og så faldt de endelig over en patient ved navn Andrea Bonafede.

Mandag bookede denneBonafede så tid til kemoterapi på en privat klinik i Palermo. Og det viste sig altså, at denne Bonafede i virkeligheden var mafiabossen Denaro.

100 politifolk stod klar omkring klinikken.

Denaro var på vej fra klinikken og til en café, da han opdagede, at der var mange politibetjente i gaderne. Han ville gå tilbage til klinikken, men så hvordan politiet nu lukkede gaden. Han forsøgte ikke at flygte, og ifølge politiet talte han lavmælt og var høflig ved anholdelsen.

En af betjentene, der var med til anholdsen, Lucio Arcidiacono, havde været med til at jagte Denaro i otte år, fortæller han til den italienske tv-stationTGcom24:

»Det bragte nogle følelser op i mig. Det var ham – manden jeg fra fotografierne, som jeg havde set så mange gange.«

Denaro har adskillige liv på sin dårlige samvittighed. Både mordene i 1992 på mafiaanklagerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, som han blev dømt livsvarigt fængsel for, uden at være til stede i retten, men han var også bagmanden til flere bombeangreb, som hev flere helt uskyldige mennesker med i døden.