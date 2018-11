Britiske Stephen Prosser har sagsøgt flyselskabet British Airways, efter han på en 12 timers flyvetur sad ved siden af en overvægtig passager.

»Han var så stor, at han skulle tvinge sin bagdel til at komme forbi armlænene,« fortalte den 51-årige mand i retten fredag ifølge CNN.

Stephen Prosser hævder, at han har lidt skade og tabt indtjening efter oplevelsen, hvor han ifølge ham selv sad ved siden af en ‘ekstremt stor person’, der var 193 centimeter høj og vejede 136 kilo.

»Jeg var med det samme klar over, at det ville blive problematisk for mig, og jeg kunne mærke hans vægt, der satte pres på min øvre del af kroppen. Det tvang mig ud i en unaturlig position,« sagde den britiske mand i retten.

Stephen Prosser hævder, at han fik en nerveskade og en bækkenskade, hvilket giver ham kontinuerligt spasmer i ryggen. Det har betydet, at han i to år har været nødt til at se en kiropraktor, samtidig med at det begrænsede hans arbejde i tre måneder.

Prosser sagde ligeledes i retten, at han klagede til flypersonalet, men fik fortalt, at der ikke var andre pladser i flyet.

En person fra flypersonalet skulle have forklaret, at det under turen ikke så ud til, at Stephen Prosser sad dårligt, og at passageren i en periode også sov under flyveturen.

En talsmand for British Airways afviser, at der skulle være hold i anklagerne, men vil ifølge BBC ikke kommentere yderligere.