En ny bog afslører hidtil ukendte detaljer om redningsaktionen af de thailandske drenge, der sad fanget i en grotte i 17 dage.

Hele verden har hyldet redningsindsatsen og de mange dykkere, der gjorde det, som ingen troede kunne lade sig gøre - formå at redde alle 13 indespærrede drenge ud af en oversvømmet grotte i live.

Men den nye bog 'The Cave', som er skrevet af Liam Cochrane, der er ABC Australias korrespondent i sydøstasien, maler ifølge news.com.au et lidt andet og mere dystert billede af den meget omtalte redningsindsats.

Et billede der involverer ketamin og bundne hænder.

De 12 drenge mellem 11-16 år og deres 25-årige fodboldtræner sad fanget i Tham Luan Nang Non-grotten i det nordlige Thailand i 17 dage.

'For at berolige deres nerver fik forældrene at vide, at drengene ville blive lært at dykke, og medierne skrev, at de ville blive bundet til en luftslange og svømme ud af grotten med en dykker foran dem og en anden bag dem'.

'Dette var usandt,' skriver Liam Cochrane i sin bog.

Ifølge ham vidste enhver, der havde været inde i det oversvømmede tunneler i grotten, at børn, der ikke havde nogen erfaring med at dykke, umuligt ville komme ud på den anden side i live.

Derfor måtte redningsmandskabet benytte sig af andre metoder.

Redningsmandskabet måtte bedøve drengene og placere dem på en båre for at få dem ud af grotten.

'Det eneste håb var at bedøve dem, give dem oxygenmasker på, og lade de rutinerede dykkere bære dem ud,' skriver Liam Cochrane.

Hvad, der ifølge ABC Australias korrespondent i Sydøstasien ikke er blevet skrevet om i medierne, er, at drengene ikke kun blev givet milde beroligende midler, men også fik sprøjtet ketamin, et bedøvelsesmiddel, der hovedsageligt anvendes ved kirurgiske indgreb på heste, ind i benene.

Derefter blev drengenes hænder bundet fast bag ryggen på dem.

'Dette var for at sikre sig, at de ikke vågnede fra deres Ketamin-søvn og forsøgte at rive deres iltmasker af, hvilket ville sætte både drengene og dykkernes liv i fare,'

Liam Cochranes bog 'The Cave' afslører nye detaljer om redningsaktionen.

Den 8. juli lykkedes det redningsholdet at redde de første fire drenge ud af grotten. Dagen efter yderligere fire.

10. juli blev evakueringsarbejdets sidste dag, og klokken 14.00 kunne redningsholdet oplyse, at alle 12 fodbolddrenge og deres træner var blevet reddet ud af grotten.

Alle drengene var i god behold til trods for at have været fanget i grotten i 17 dage.

Kun to af dem blev efterfølgende behandlet for mindre lungeinfektioner.

Alle drengene blev reddet ud af grotten i god behold