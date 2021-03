Hun sad 804 dage i iransk fængsel. Hun blev isoleret fra de andre fanger, hun blev slået og udsat for psykisk tortur.

Alligevel ramte den besked, hun fik af sin mor kort efter løsladelsen, endnu hårdere.

»På grund af mit tætte forhold til dem begge var det meget skuffende for mig. På en måde var det sværere for mig at bearbejde og acceptere end det, der skete med mig i Iran,« siger den britisk-australske kvinde, der til Sky News Australia har givet sit første interview siden sin løsladelse sidste år.

For mens Kylie Moore-Gilbert havde siddet indespærret 12.000 kilometer borte, havde hendes mand indledt en affære med en af hendes kollegaer hjemme i Australien. Det var det, hendes mor kunne fortælle efter ankomsten til hjemlandet, hvor hendes mand ikke dukkede op for at tage imod.

Kylie Moore-Gilbert har givet sit første interview om sit fængselsophold. Vis mere Kylie Moore-Gilbert har givet sit første interview om sit fængselsophold.

»Han havde ikke engang ringet for at sige 'jeg er så glad for, at du er blevet løsladt', så jeg sagde til min mor, at hun skulle fortælle, hvad der var galt: 'Jeg er stærk nok til at kunne klare det',« erindrer Kylie Moore-Gilbert.

»Han havde forandret sig, og jeg var skuffet over, at han ikke støttede mig i så udbredt grad, som jeg havde håbet på. Han var også holdt op med at sige, at han elskede mig, når vi talte i telefon sammen. Men jeg troede ikke, at vores ægteskab var ovre.«

Det var i september 2018, at den lektor fra Melbournes universitet blev arresteret i lufthavnen i Teheran, hvor hun var på vej hjem efter at have deltaget i en konference som ekspert i mellemøstlig politik. Straffen lød på ti års fængsel for spionage, selvom beviserne aldrig blev lagt frem.

Kylie Moore-Gilbert har i hele forløbet nægtet sig skyldig, og hun er blevet bakket op af den australske regering, der har kaldt sagen for politisk motiveret. Flere gange har hun sultestrejket i Evin-fængslet. Undervejs var hun længe isolationsfængslet i et rum på to gange to meter, uden vinduer eller adgang til toilet.

»Det er designet til at knække dig. Det er psykisk tortur. Man bliver komplet vanvittig, og det er så skadende. Jeg følte fysisk smerte over det psykiske traume, jeg blev udsat for i det rum,« siger hun i det nye interview og tilføjer, at nok blev hun slået ved en enkelt lejlighed – men hun blev aldrig udsat for decideret fysisk tortur:

»Der var flere gange i begyndelsen, hvor jeg tænkte: 'Hvis jeg skal gennem en dag mere af det her, har jeg lyst til at begå selvmord'. Men selvfølgelig gjorde jeg det aldrig … jeg tog aldrig det skridt.«

26. november sidste år blev hun så løsladt som en del af en udveksling med tre iranere, der sad fængslet i Thailand.

Ifølge Kylie Moore-Gilbert gav de iranske myndigheder undervejs udtryk for, at de ville have hende til at lokke hendes mand, der har israelsk baggrund, til landet. Iran og Israel er notoriske ærkefjender i det mellemøstlige område. Det skete aldrig.

Kylie Moore-Gilbert i forbindelse med frigivelsen i november sidste år. Foto: WANA NEWS AGENCY Vis mere Kylie Moore-Gilbert i forbindelse med frigivelsen i november sidste år. Foto: WANA NEWS AGENCY

I interviewet fortæller Kylie Moore-Gilbert videre, at hendes mand, Ruslan Hodorov, var meget »sårbar« og »led meget« lige efter hendes anholdelse i Iran, der skete året efter parrets ægteskab.

Hun har ikke talt med ham siden løsladelsen. Og har heller ikke hørt mere om det forhold, han indledte med hendes kollega fra Melbourne-universitetet.

»Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg vil ikke vide det. Jeg har ikke lyst til at dvæle ved, og jeg vil bare videre med mit liv,,« siger den britisk-australske kvinde:

»Jeg ønsker helt ærligt alt det bedste for ham. Han er ikke en ond person, og hun er ikke en ond person. Jeg håber, at de er lykkelige sammen, og jeg håber, at vi alle kan komme videre med vores liv.«