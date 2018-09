Den britiske komiker Sacha Baron Cohen bliver nu sagsøgt af en amerikansk politiker, som påstår at han var blevet narret til at optræde i komikerens seneste tv-show.

Sagsøgeren kræver ikke mindre end 612 millioner kroner i søgsmålet. Det skriver Sky News.

Det kommer ikke helt uventet, eftersom Roy Moore, der tidligere var kandidat til det amerikanske senat, tidligere har udtalt, et en retssag var på vej.

Problemet er, at Moore optrådte på tv-showet 'Who Is America?', hvor han skulle have en pris for at støtte Israel.

Imidlertid blev han interviewet af Sacha Baron Cohen, som karakteren oberst Erran Morad, der viftede med en 'pædofil detektor' mod ham.

Da den bippede, stoppede Roy Moore straks interviewet.

Han udbrød: »Jeg har været gift i 33 år. Jeg er aldrig blevet beskyldt for den slags ting. Helt bestemt, jeg er ikke nogen pædofil, OK?«

I de legale dokumenter, der er blevet indleveret ved sagen i Washington D.C., beskylder Roy Moore, Sacha Baron Cohen for at portrættere ham som en sexforbryder.

Den 71-årige blev sidste år i november beskyldt af ni kvinder, for at have opført sig seksuelt forkert i sit forsøg på at vinde et af Alabamas to senatssæder. Han nægtede alt.

Sagen, der handler om 612 millioner kroner, inkluderer også firmaet, der står bag produktionen af 'Who Is America?', nemlig Showtime, og dem der udsender tv-showet, nemlig CBS.

Det er dog stadig et åbent spørgsmål, om Roy Moore får held med sit sagsøgning, for Sacha Baron Cohen har allieret sig med nogle af de bedste advokater.

De medvirkende i 'Who is America?' har underskrevet en kontrakt, hvor de lover aldrig at sagsøge producenterne bag projektet.

Yderligere erkender de, at 'filmselskabet kan bruge materialet, helt som de lyster'.

Endelig 'erkender den medvirkende, at han eller hun ikke kan stole på nogen af de løfter, der eventuelt er blevet givet i forbindelse med programmets indhold.'

Sacha Baron Cohen er også kendt som Diktatoren, Borat og Bruno.