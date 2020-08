Den brand, som i juli brød ud på det iranske Natanz-atomanlæg, skyldtes sabotage.

Det siger en talsmand for Irans atomenergiagentur søndag på statsligt tv i Iran.

»Eksplosionen på Natanz-atomanlæg var resultatet af sabotage,« lyder det ifølge Reuters fra talsmanden Behrouz Kamalvandi.

»Sikkerhedsautoriteterne kommer, når tiden er inde, til at afsløre årsagen til branden.«

Dermed er talsmanden fortsat ret nærig med detaljerne omkring branden. Han nævner eksempelvis ikke, hvem, der står bag sabotagen, eller hvad motivet skulle være.

Allerede i juli var det iranske atomagentur ude og sige, at de havde klarlagt årsagen til branden, men at de først ville offentliggøre resultatet af deres undersøgelser senere.

Nu har de løftet sløret en smule, men mange af detaljerne er altså fortsat uklare.

Ingen kom til skade i branden, som tilbage i juli brød ud på Natanz, som er et af Irans største anlæg for berigelse af uran.

»Der er ingen tilskadekomne eller skader, og atomanlægget kører normalt,« sagde talsmanden Behrouz Kamalvandi få dage efter branden.

Han understregede desuden dengang, at der ikke var grund til at frygte, at branden skyldes et udslip. Det var nemlig et skur, der var under renovering, der blev beskadiget og ikke selve anlægget,

Flere eksperter over for Reuters bekræftet, at sabotage kunne være skyld i branden.

»Når man tænker på, at denne såkaldte hændelse skete blot få dage efter en eksplosion på militærbasen i Parchin, så kan man ikke afvise muligheden for, at der er tale om sabotage,« sagde en tidligere iransk embedsmand dengang og tilføjede:

»Og Natanz-anlægget har tidligere været udsat for en computervirus, tilføjer han og henviser til et hackerangreb i 2010, der beskadigede anlæggets centrifuger.«