En såret vågehvalunge, som var strandet i Themsen i London, blev aflivet mandag, efter dens tilstand blev forværret. Håbet om, at den kunne overleve, var efter flere timers indsats forsvundet.

Hvalen blev opdaget af en fotograf fra Reuters, da den svømmede op ad Themsen. Det var efter at redningsfolk havde fået den ud på vand, der var dybt nok til, at den kunne svømme.

Men ak og ve. Den rendte hurtigt på grund igen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selv den kombinerede indsats fra både Londons havnevæsen, det royale nationale redningsbådsinstitut, de britiske dykkeres Marine Life Rescue, Londons brandvæsen og politiet var ikke nok. Hvalen måtte aflives.

En flok er ved at aflive vågehvalungen, der er strandet i London. Foto: TOM NICHOLSON Vis mere En flok er ved at aflive vågehvalungen, der er strandet i London. Foto: TOM NICHOLSON

»De skal lægge hvalen i søvn. Den lider meget, og det har den gjort i mindst 45 minutter;« sagde Julia Cable. Hun er koordinator for de Britiske Divers Marine Life Rescue (RNLI).

Hun kunne tilføje, at hvalen ville få en overdosis af bedøvelse og ikke ville føle andet end stikket fra nålen.

RNLI bekræftede senere, at hvalen var blevet aflivet.

Hvalen hører egentlig til i Nordatlanten, og den var på vej i den forkerte retning op ad Themsen, hvor den har svært ved at finde føde.

Vågehvalen, der her er blevet aflivet, kunne ikke klare sig alene. Foto: TOM NICHOLSON Vis mere Vågehvalen, der her er blevet aflivet, kunne ikke klare sig alene. Foto: TOM NICHOLSON

Den strandede hvalunge var omkring fire en halv meter lang, og det betyder, at den stadig er afhængig af sin mor.

»Den har det ikke godt i Themsen … Den bliver dehydreret, den sulter,« siger Julia Cable.

Den strandede hval blev først set ved Richmond Lock. Redningsfolk arbejdede i timevis for at få den ud at svømme og trak den et par kilometer ned ad strømmen.

»Hvalen er hundredvis af mil fra åbningen til Nordsøen fra Themsen,« siger Martin Garside. Han er talsmand for Londons havnenæsen.

Her ligger den døde vågehval, og venter på at blive slæbt på fra floden Themsen. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Her ligger den døde vågehval, og venter på at blive slæbt på fra floden Themsen. Foto: HANNAH MCKAY

»Der er åbenbart intet tegn på, hvor dens mor er henne.«

Vågehvalerne er de mindste af bardehvalerne. De kan blive mellem otte og ni meter lange, og de foretrækker koldere temperaturer.

De findes ikke naturligt i Themsen, og det er ikke til at vide, hvorfor den unge hval var kommet så langt bort fra dens naturlige vande.