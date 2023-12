På et hospital i det nordlige Gaza modtager en fireårig såret og forældreløs palæstinensisk dreng behandling.

- Såret barn, ingen overlevende familiemedlemmer.

Der er en bestemt betegnelse, som sundhedspersonale i Gazastriben bruger om én bestemt type offer i krigen.

Det er de sårede børn, som er helt alene, fordi deres familiemedlemmer er døde som følge af israelske angreb.

Det skriver BBC.

Tanya Haj-Hassan, der er læge og arbejder for Læger Uden Grænser (MSF) fortæller, at sundhedspersonalet forkorter den type offer "Wcnsf", som står for "wounded child, no surviving family", som på dansk kan oversættes til "såret barn, ingen overlevende familie".

Beskrivelsen indrammer situationen i Gazastriben for mange børn.

Fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza, som er styret af Hamas, lyder det, at mindst 15.899 palæstinensere er blevet dræbt. Heraf er 70 procent angiveligt kvinder og børn.

Det er ikke muligt at få disse tal uafhængigt bekræftet.

En palæstinensisk dreng på fire år er blevet ramt af to forskellige israelske angreb. Han har mistet flere kropsdele, begge sine forældre og sin ældre bror. Hans onkel lever endnu.

Da BBC besøger et hospital i det nordlige Gaza, græder den fireårige dreng.

En 11-årig pige fortæller fra et hospital i Khan Yunis, at hun så sin far begravet i blod og sten. Da hun kiggede ned, så pigen, at hun selv havde mistet sit ben.

Ifølge Unicef er det svært at angive et præcist antal af forældreløse børn i Gaza på grund af situationen, der hele tiden udvikler sig. Samtidig er det besværligt for organisationen, der er FN's børneorgan, at identificere og registrere børnene.

At sikre trygge og midlertidige plejeordninger er "næsten umuligt" grundet "kaotiske og overfyldte" hospitaler, udtaler Ricardo Pires, der er kommunikationsmedarbejder i Unicef ifølge BBC.

