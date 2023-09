Det er gået verden rundt, at Kim Jong-un og Vladimir Putin senere i september angiveligt skal mødes.

Og lige præcis den enorme opmærksomhed kan betyde, at alt nu i stedet bliver aflyst.

Sådan vurderer John Everard, der var britisk ambassadør i Nordkorea fra 2006-08, over for BBC.

Det er en »stærk grund til, at besøget nu næppe vil finde sted«, lyder det fra ham.

Det var The New York Times, der mandag på baggrund af oplysninger fra amerikanske og andre vestlige embedsmænd kunne fortælle, at mødet mellem de to ledere fra Rusland og Nordkorea skulle finde sted senere i august – efter alt at dømme i den russiske by Vladivostok.

Fra officiel har der ingen bekræftelse været fra hverken det ene eller andet land.

Tirsdag lød det således afvisende fra Kreml-talsmand Dmitrij Peskov, da han blev spurgt ind til planerne i forbindelse med den daglige pressebriefing:

»Jeg har intet at fortælle jer,« sagde han ifølge nyhedsbureauet Tass.

Kim Jong-un og Vladimir Putin ved deres seneste møde i april 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Kim Jong-un og Vladimir Putin ved deres seneste møde i april 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

Og måske bliver der altså slet ikke noget at fortælle om, mener britiske John Everard.

»Kim Jong-un er totalt paranoid omkring sin personlige sikkerhed,« siger han:

»Han går meget langt for at holde sine rejser hemmelige, og når det er kendt, at han planlægger at tage til Vladivostok for at mødes med præsident Putin, vil han sandsynligvis aflyse det hele.«

Ifølge The New York Times skulle Kim Jong-un og Vladimir Putin diskutere, hvordan Nordkorea skulle levere våben til Rusland, der desperat mangler materiel til krigen i Ukraine.

John Everard har tidligere været britisk ambassadør i Nordkorea. Foto: Jewel Samad/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere John Everard har tidligere været britisk ambassadør i Nordkorea. Foto: Jewel Samad/AFP/Ritzau Scanpix

Mediet har videre fortalt, hvordan en nordkoreansk delegation på 20 personer sidst i august rejste til først Vladivostok og siden Moskva i det, der bliver betegnet som en tydelig indikation på, at et møde skulle være på vej.

Allerede i sidste uge advarede man fra Det Hvide Hus i USA om, at et militært samarbejde mellem Rusland og Nordkorea var kommet nærmere.

Ifølge den tidligere britiske ambassadør i Nordkorea er tidspunktet dog ikke gunstig for Rusland til at indgå et samarbejde.

John Everard mener at vide, at Kim Jong-un er fuldt ud bevidst om, hvor »desperat« russisk militær er efter nye forsyninger. Af samme grund vil prisen sandsynligvis være »opsigtsvækkende høj«.

Og selvom i Nordkorea lagrene fyldt op af våben, »er de i meget dårlig stand«, lyder det også.

Kim Jong-un og Vladimir Putin mødtes senest i 2019. Dengang fandt mødet ligeledes sted i Vladivostok.