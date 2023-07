Hele verden fulgte med spænding de nervepirrende dage og timer, da Wagner-lejehæren marcherede mod Moskva.

Men pludselig stoppede de, og deres leder, Jevgenij Prigozjin, var pludselig i nabolandet Hviderusland.

Eller var han?

Ikke ifølge en medarbejder i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, hvis man skal tro The New York Times.

Den anonyme medarbejder, som den velrennomerede avis har talt med, hævder, at Prigozjin i stedet havde befundet sig i Rusland mellem Moskva og Skt. Petersborg gennem det meste af tiden siden det opsigtsvækkende mytteri, der begyndte 23. juni.

Han fortæller videre, at det er usikkert, om Jevgenij Prigozjin overhovedet nogensinde tog til Hviderusland, fordi han angiveligt bruger dobbeltgængere til at maskere, hvor han er.

Det er blot to dage siden, at den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, fortalte, at Prigozjin ikke var i Hviderusland.

Han var i stedet i Rusland som en fri mand, i sin hjemby Skt. Petersborg, lød det.

»Det er bemærkelsesværdigt, at han er i Skt. Petersborg. Man troede, han var i Hviderusland, og nu går han rundt i Rusland. Det er akavet for Putin. Og situationen er meget uklar,« sagde ruslandekspert ved DIIS, Fleming Splidsboel, til B.T torsdag.

Aleksandr Lukasjenko annoncerede sent i juni den pludselig aftale, der stoppede Wagner-gruppens march mod Moskva og betød, at Prigozjin fik amnesti i Hviderusland.

Men siden har der været stor forvirring om hele situationen. Flere har spekuleret i, om det hele var spil for galleriet, mens mange eksperter dog har pointeret, at situationen har været for ydmygende for Vladimir Putin til, at det nok har været tilfældet.