Det kan da godt være, at Donald Trumps seneste nedrustningaftale med Nordkorea faldt til jorden med et klampt klask. Og det kan da også godt være, at flere af præsidentens tidligere sikkerhedsrådgivere, kampagneleder og talspersoner er røget i fængsel, fordi de snakkede lidt for meget med Vladimir Putin og resten af den russiske regering.

Men det stopper ikke præsident Trumps trofaste kernevælgere.

Og hvis er var valg i USA i dag, ville Donald J. Trump blive genvalgt med et brag.

Det skriver både mediet Politico og den dybt respekterede finansavis, The Wall Street Journal. Og årsagen er ligeså simpel, som den er overbevisende.

»Økonomien går godt. Arbejdsløsheden er lav. Og benzinen er billig. Og det er nok for både kernevælgere og Trumps mere moderate fanbase - mange af dem, der måske ikke engang vil indrømme, at de igen stemmer på Trump.«

Trofaste Trump-fans i Florida, 2019. Foto: KEVIN LAMARQUE -Reuters Vis mere Trofaste Trump-fans i Florida, 2019. Foto: KEVIN LAMARQUE -Reuters

Sårdan siger den republikanske strategiker Ben Stein til Fox News. Og diverse meningsmålinger foretaget af både CNN og Nielsen bekræfter denne teori.

Således er hele 84 procent af USAs registrerede republikanske vælgere 'godt tilfredse' eller 'yderst tilfredse' med Donald Trumps indsats som USAs 45. præsident.

På den modsatte side af det politiske spektrum klør både demokrater og uafhængige sig i håret.

Ifølge avisen The Washington Post har præsident Donald Trump således løjet over 8.158 gange siden sin indsælttelse i 2017.

Denne elev ved Syracuse University (Justine Murray) er tydeligvis også ret pjatte med Donald Trump. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Denne elev ved Syracuse University (Justine Murray) er tydeligvis også ret pjatte med Donald Trump. Foto: SAUL LOEB - AFP

Han har ifølge New York Times givet skattelettelser til USAs rigeste og samme avis fastholder, at det amerikanske sygesikringsmarked er værre end nogensinde i nyere tid.

Præsidenten er blevet anklaget for både sex-overgreb og bestikkelse.

Og selv Fox News, tv-stationen, der ellers støtter Præsidenten i tykt og tyndt, gik i selvsving af harme, da Donald Trump i den forgangne uge gang på gang tilsvinede senatoren John McCain, en mand der ikke alene betragtes som en krigshelt men også en mand, der har været død i over syv måneder.

»For udlandske iagttagere og mange demokrater kan det virke ufatteligt. Men sandheden er, at Donald Trump er vanvittigt populær. Under valgkampen sagde han, at han kunne skyde en mand på New Yorks centrum, mens alle så på, og alligevel ville folk stemme på ham ... og det er ikke helt ved siden af,« siger Ben White, der politisk ekspert og journalist ved Politico.

I denne weekend er der udsigt til, at Robert Muellser længe ventede report om Donald Trump kampagnens eventuelt ulovlige eller måske blot uetiske forbindelser til den russiske ledelse.

Men selv denne potentieller bombe lader ikke til at bekymre Donald Trump, der planlægger at tilbringe weekenden på sit feriehotel i Florida Mar-a-Lago.

Donald Trump er en vinder. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Donald Trump er en vinder. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

»Folk kan mene, hvad de vil. Og hans politiske modstandere kan gøre alt, hvad der står i deres magt for svine Donald Trump til. Men intet slår økonomien. Så længe den kører, så vinder præsidenten,« siger Donald Luskin, der er chefrådgiver forTrendMacrolytics, et researchfirma, der også i 2016 forudså Trumps sejr.