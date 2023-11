Hvis du har svært ved at finde det rigtige studiejob, er det måske en god idé at lade sig inspirere af Michael Turner.

Den 26-årige laver det, man kalder 'lo-fi' musik, og har indtil nu tjent 225.000 kroner på det.

Musikken laver han med sin makker, Mike Bono, sammen hedder de to Bonsai Beats, og har produceret 85 såkaldte lo-fi numre. Det skriver CNBC.

Lo-fi står for low fidelity, og er altså sange med en meget lille produktionsværdi. Det er oftest musik, der virker afslappende og som man hører i baggrunden, mens man laver noget andet.

Michael Turner fortæller til mediet, at han og makkeren ikke bruger mere end to minutter på at producere hver enkelt sang.

Det giver altså en timeløn på omkring 75.000 kroner.

Bonsai Beat som duoen kalder sig, har i skrivende stund 12.000 månedlige lyttere på Spotify.